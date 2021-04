Betent tenniskrangel i et av landets mest fornemme strøk: – Jeg synes det er trist

Oslo Tennisklubb har brukt nær ti år og 50 millioner kroner på advokater, arkitekter og løsningsvalg for å komme naboene i møte. Nå satser klubben på nye baner og tennishall. Det gjøres for deres egen risiko, advarer naboenes advokat, som mener at kampen er langt fra over.