Flere hundre SAS-piloter mister jobben

Pilotforeningen har ikke akseptert løsningsforslaget, sier flyselskapet. Dermed fortsetter prosessen med kuttiltakene.

Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 16. september 2020 13:19 , Publisert: 16. september 2020 12:24

SAS ble ikke enige med pilotene om en løsning for midlertidige og permanente kutt i kjølvannet av viruskrisen.

Dermed mister flere hundre jobben.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

– Vi har hatt et forslag med mål om å beholde rundt 300 av de oppsagte pilotene i SAS. Tanken med forslaget var å bidra med fleksibilitet i planleggingen og langsiktig sikre konkurransekraft og lønnsomhet fremover, sier informasjonssjef i SAS, Jon Eckhoff, til E24.

– Vi hadde en deadline på det 8. september, men pilotforeningen har valgt ikke å akseptere den løsningen, fortsetter han.

Totalt har SAS rundt 560 piloter, nærmere 200 av dem er norske.

– Alle grupper må bidra

Eckhoff sier at SAS lenge har hatt samtaler om kuttiltak.

– Vi har en langsiktig plan om å spare inn store kostnader, og alle grupper i hele konsernet må bidra i dette arbeidet. Også pilotene, sier han.

– Vi har hatt samtaler og det har vært samtaler lenge. Vi har dialog med alle ansatte i konsernet om hvordan vi skal nå målene med de innsparingstiltakene vi har, sier han.

Leder Christian Laulund i SAS Pilot Group (SPG), som er fire foreninger under én paraply, vil ifølge Dagens Næringsliv ikke gi detaljer om årsaken til at forslaget ble avslått.

– SPG har ikke avvist å redde deler av de overtallige pilotene i SAS. Tvert imot har vi tilbudt å finansiere lønnen til mange av de oppsagte. Jeg ønsker for øvrig ikke å kommentere forslaget fra SAS, skriver Laulund i en e-post til avisen.

Les på E24+ Aksjene som gir deg flere fordeler enn bare avkastningen

– Kan ikke akseptere kravene

Også Jan Levi Skogvang, leder i SAS Norge flygerforening i Parat, sier at pilotene har prøvd å redde de overtallige pilotene i SAS.

– Vi ønsker absolutt å ta vare på så mange som mulig av de som er overtallige og det har vi vært klare på overfor SAS, sier Skogvang til E24.

Han sier alle pilotene i dag er permittert rundt 50 prosent slik at flest mulig kan gå på jobb.

– Vi har sagt klart fra om at vi vil ta regningen for å ta vare på de overtallige ansatte uten ekstra kostnader for SAS. Vi har også sagt at vi vil ta lønnskutt i en periode fremover, sier Skogvang.

Skogvang ønsker ikke å kommentere innholdet i kravene fra pilotene eller SAS, men sier at de ikke kan akseptere kravene fra SAS som går på langsitktige besparelser.

– Disse langsiktige besparelsene er basert på hypotetiske forestillinger om en fremtid som vi ikke vet noe om.

Les også SAS legger ned basene i Stavanger og Trondheim

Les også Obligasjonseierne i SAS godkjenner redningsplan