Busstreiken trappes opp førstkommende lørdag

Alle bussjåfører i Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark vil bli tatt ut i streik.

21. september 2020

Ytterligere 4.568 bussjåfører tas ut i streik førstkommende lørdag. Det kommer frem i pressemeldinger fra Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet.

Dermed vil nesten 8.500 bussjåfører være i streik fra arbeidsdagens start lørdag, dersom partene ikke kommer til en løsning før den tid.

Alle bussjåfører i Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark vil bli tatt ut i andre streikeuttak. I tillegg vil store deler av Nordland og Kristiansand tas ut, ifølge Yrkestrafikkforbundet.

– Arbeidsgiverne kan enkelt løse konflikten ved å stå ved løftene sine, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum i en uttalelse.

– Bussjåfører har svært krevende arbeidstidsordninger, lønnen er lav, sikkerheten er truet og vi er bekymret for fremtiden til dette viktige yrket. Derfor tar vi nå flere ut i streik, sier Eggum.

– Fikk et tilbud som går i feil retning

Forbundsleder Jim Klungsnes i Yrkestrafikkforbundet er skuffet over at arbeidsgiverorganisasjonen «ikke tar på alvor at bussjåførene har blitt hengende etter lønnsmessig.»

– Vi har en enighet fra tidligere om at lønnen skal nærme seg industriarbeiderlønn, og så fikk vi et tilbud som går i feil retning. Det er løftebrudd, sier Klungnes i en uttalelse.

Han mener at lørdagens opptrapping av streiken er et naturlig uttak.

– Av hensyn til passasjerene håper vi arbeidsgiverne vil tenke seg om og komme tilbake med et akseptabelt tilbud, slik at vi kan få avsluttet streiken raskt og at færrest mulig uskyldige rammes, fortsetter Klungnes.

Administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport bekrefter at de har mottatt varslet om plassfratredelse. Han uttalte søndag til E24 at hele landet vil bli rammet dersom streiken trappes opp.

– Og det er veldig alvorlig, så vi håper ikke at det skjer. Men, de har vel planer om det. I Norge er det cirka 16.000 ansatte i bussbransjen, og omtrent 12 til 13.000 av de er bussjåfører, sa Stordrange.

Ber folk holde seg hjemme

Allerede har streiken rammet all busstrafikk i Oslo, Akershus og Østfold. Dette har gjort at både Ruter og Statens vegvesen har bedt alle som kan være hjemme være nettopp det fra arbeidsdagens begynnelse mandag.

– Reisende oppfordres til å finne alternative transportmåter, eller la være å reise i forbindelse med streiken. Ruter forholder seg til spillereglene som gjelder ved en lovlig arbeidskonflikt og vil derfor ikke sette inn ekstra kapasitet, skrev Ruter i en pressemelding søndag morgen.

Statens vegvesen oppfordret også til hjemmekontor.

– Det hadde vært veldig fint om de som kan ha hjemmekontor, tar det. Da blir det litt mindre kø, sa trafikkoperatør Anne Hårstad i Statens vegvesen til VG søndag kveld.

