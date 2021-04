Musk: Dødsulykke skyldes ikke autopilot

Amerikansk politi mener ingen satt ved rattet da to menn omkom etter at en Tesla krasjet mot et tre i helgen. Tesla-sjefen sier autopiloten ikke var skrudd på. Samtidig har en annen ulykke i Kina fått oppmerksomhet.

ULYKKE: En Tesla krasjet i helgen utenfor Houston, Texas. Tesla-sjef Elon Musk forklarer at ulykken ikke skjedde etter bruk av autopilot. Vis mer byoutline Mike Blake / Reuters / NTB

En rekke medier verden rundt omtalte i helgen at en Tesla Model S i helgen krasjet inn i et tre ved Houston, og at politiet mente det ikke satt noen i førersetet.

– Vår foreløpige etterforskning viser at det ikke var noen ved rattet på kjøretøyet, sa politiet til The Wall Street Journal.

– Vi er nesten 99,9 prosent sikre.

Tesla-ulykken i helgen skjedde i The Woodlands, utenfor Houston i Texas. Her er bilen dekket til etter ulykken. Vis mer byoutline THE WOODLANDS FIRE DEPARTMENT / Reuters / NTB

Nyheten om at ingen skal ha sittet bak rattet har ført til spekulasjoner om at autopilot-systemet i bilen var slått på. Sent mandag kveld avviste Tesla-sjef Elon Musk dette på Twitter.

– Datalogger som så langt er innhentet viser at autopiloten ikke var slått på og at denne bilen ikke har kjøpt FSD (Full Self-Driving red.anm.), skrev Musk.

I tillegg skriver han at bilen ikke hadde en oppdatert versjon av kjøreassistent-systemet «Full Self-Driving».

Tilsynsmyndighetene National Highway Traffic Safety Administration og National Transportation Safety Board bekreftet mandag at de vil starte etterforskning av ulykken. Dette førte til at Tesla-aksjen falt kraftig, før den hentet seg noe inn og avsluttet dagen ned 3,4 prosent, skriver Bloomberg.

Dette er ikke den eneste Tesla-ulykken som nå skaper debatt. I Kina har en kvinne gått viralt på sosiale medier etter at hun klatret opp på en Tesla under en bilmesse i Shanghai mandag. Der skal kvinnen ha hevdet at det var feil med bremsene på selskapets biler, ifølge Wall Street Journal.

Tesla har uttalt at kvinnens far i februar var involvert i en ulykke der hans Model 3 krasjet inn i en annen bil. Ifølge WSJ har selskapet på den kinesiske plattformen Weibo sagt at ulykken skyldes for høy fart.