Kun én måned etter overtagelse solgte Ketil leiligheten for 710.000 kroner mer

Ketil Zachrisson Risberg kjøpte leilighet på Ensjø for nærmere 6 millioner kroner. Kun én måned etter overtagelse, solgte han den for 6,7 millioner. – Et av de bedre salgene på kort tid, sier eiendomsmegler Anders Glasø.

GIKK FOR 6,7 MILL.: Selger av denne fireroms leiligheten på Ensjø fikk en enorm gevinst på kort tid. DNB advarer mot spekulasjon i dagens boligmarked. Vis mer byoutline Privat

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I oktober i fjor kjøpte Ketil Zachrisson Risberg en nybygget leilighet på Ensjø til 5,99 millioner kroner. Han flyttet inn i februar og solgte den fire uker senere for 6,7 millioner kroner.

– Jeg forventet ikke dette, men jeg visste at jeg hadde gjort et godt kjøp, sier Risberg til E24.

– Det var ikke budrunde på leiligheten og den lå lavere i pris enn andre i det samme markedet da jeg kjøpte, sier han.

Leiligheten er en fireroms fra 2019 på Ensjø i Oslo, med privat terrasse og garasjeplass. I boligannonsen på Finn er det blitt brukt de samme bildene som fra sist salg.

Leiligheten er 76 kvadratmeter stor (primærrom), noe som gir en pris per kvadratmeter på 95.000 kroner. Snittet for kvadratmeterpris i bydelen er drøye 88.000 kroner, ifølge Krogsveens boligprisstatistikk.

Risberg har ikke pusset opp leiligheten eller gjort noen endringer.

– Jeg hadde hele tiden tenkt at jeg skulle bo i leiligheten en stund, men så er det et vilt marked og jeg har et utbyggeprosjekt på Nesodden som krever litt ekstra kapital, sier Risberg, som jobber med innovasjonsprosjekter i Manpower Group.

STOR GEVINST: Ketil Zachrisson Risberg fikk en brutto gevinst på 710.000 kroner på salget av leiligheten sin på Ensjø. Vis mer byoutline Privat

Tross entusiasmen over salget, ser også Risberg på boligmarkedet i Oslo som problematisk.

– Det er ekstremt urettferdig for dem som ikke kommer seg inn på markedet. Selv om jeg er glad for kjøpet ser jeg også at dette er et stort problem, sier Risberg.

Et unormalt boligmarked

Eiendomsmegleren som solgte leiligheten på Ensjø i Oslo, Anders Glasø ved Eiendomsmegler 1, bekrefter om at det ikke er gjort noen endringer på leiligheten og opplyser om at ingen fellesgjeld er innfridd.

– Dette er nok et av de bedre salgene på kort tid som jeg har sett, sier Glasø.

Eiendomsmegler Anders Glasø ved Eiendomsmegler 1 sier at boligsalget er et av de bedre han har sett på kort tid. Vis mer byoutline Eiendomsmegler 1

– Det er ikke vanlig at en leilighet stiger med 710.000 kroner på seks måneder, men dagens boligmarked er heller ikke normalt, sier han.

– Dette vil normalisere seg, mener Glasø.

Nylig skrev E24 om den norske Huawei-toppen Kenneth Fredriksen som kjøpte et hus på Snarøya for 43 millioner kroner. Da hadde prisen økt med over 20 millioner kroner på under tre år – riktignok etter totalrenovering og tilføring av tilbygg.

Ikke kostnadsfri gevinst

– Dette er en betydelig gevinst, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til E24.

– Boligmarkedet er hett for tiden, og dette høres ut som en kombinasjon av det og at selger sikkert gjorde et godt kjøp i fjor høst. Men selv i et hett marked er ikke en så stor gevinst vanlig, sier han.

Leiligheten er på 76 kvadratmeter, og salgspris inkludert fellesgjeld gir dermed en pris per kvadratmeter på drøye 95.000 kroner. Vis mer byoutline Privat

Dalsbø minner samtidig om at gevinsten ikke kommer uten kostnader:

– Det er viktig å huske på at det er utgifter knyttet til salg også, og at det skal skattes av gevinsten når man bare har bebodd leiligheten i en måned.

Skattereglene sier at for at eier skal slippe å skatte av gevinst ved salg, må man ha brukt boligen til egen bolig i minst 12 måneder i løpet av de siste 24 månedene før salget skjer.

Anbefaler ikke spekulasjon

SSB har anslått at boligprisene vil stige med ni prosent i årsgjennomsnitt i 2021. Den siste boligprisstatistikken fra Eiendom Norge viste at boligprisveksten er spesielt sterk i Oslo: Tolvmånedersveksten i hovedstaden har nå passert 15 prosent.

I et hett boligmarked er det ikke uvanlig at det oppstår større spekulasjon knyttet til objekter, sier Dalsbø.

Leiligheten ligger i et nybygg på Ensjø i Oslo, og ble forrige gang omsatt i fjor høst. Vis mer byoutline Privat

– Vi anbefaler ikke at folk bruker bolig til spekulasjon, sier han.

– Norges Bank har varslet at det vil komme hyppige renteendringer, og det vil sette en brems på boligmarkedet. Markedet har lagt bak seg en betydelig vekst, og ingen ting vokser inn i himmelen. På et tidspunkt vil det snu.

Publisert: Publisert: 20. mars 2021 19:06