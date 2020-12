Reisegigant med 32 milliarder i minus

Reiselivskonsernet TUI har publisert et underskudd før skatt på 3,1 milliarder euro for de siste 12 månedene, ifølge en pressemelding torsdag. Det tilsvarer over 32 milliarder kroner.

TUI opererer med avvikende regnskapsår, og det massive tapet stammer fra perioden utgangen av september 2019 til utgangen av samme måned i 2020.

Skrekktallene er naturligvis drevet av den pågående pandemien og tilhørende reiserestriksjoner globalt, som har gitt en nedgang i kundevolum på 62 prosent sammenlignet med året før.

TUI suspenderte all drift i mars, og kuttet deretter raskt den faste kostnadsbasen med 70 prosent. Betydelige redningspakker fra tyske myndigheter og kompensasjonsordninger med både Boeing og Hapag-Lloyd Cruises har bidratt til å holde skuta flytende de siste månedene.

Forventer lønnsomhet i 2022

Ifølge meldingen forventer TUI å drive med en kapasitet på 20 prosent gjennom den kommende vintersesongen, men at dette øker til 80 prosent gjennom sommeren.

Ved utgangen av november oppgis en likviditetsposisjon på 2,5 milliarder euro, inkludert en nylig innvilget støttepakke fra tyske myndigheter på 1,8 milliarder euro. TUI forventer at 2021 blir et «overgangsår», og at konsernet igjen er i posisjon til å levere lønnsom vekst fra 2022 og fremover.

TUI er mer enn halvert i verdi på London-børsen siden nyttår, og har nå en markedsverdi på i underkant av 30 milliarder kroner.

