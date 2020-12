Presidentdatter i korrupsjonsskandale fikk grønt lys i biogass-anbud på Romerike

Under store deler av anbudskonkurransen var selskapet Efacec kontrollert av bedrageri- og hvitvaskingssiktede Isabel dos Santos, datter av Angolas tidligere president. Nå ligger selskapet an til å vinne kontrakten med Nedre Romerike Avløpsselskap på over to hundre millioner kroner.

Et selskap som inntil juli 2020 var eid av Isabel dos Santos, her sammen med de amerikanske kjendisene Paris Hilton og Nicole Scherzinger, er innstilt til å vinne et anbud på 217 millioner kroner for å bygge et biogassanlegg på Nedre Romerike. Vis mer byoutline Nedre Romerike Avløpsselskap IKS / David M. Bennett / Getty Images

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

I mars 2019 annonserte Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA), eid av kommunene Lillestrøm, Rælingen, Nittedal og Lørenskog, planer om et ambisiøst prosjekt: Et nytt anlegg for å ta imot og produsere biogass av avløpsslam fra 350.000 innbyggere på Nedre Romerike og i Glåmdalsregionen. Totalt skal det investeres rundt 800 millioner kroner i prosjektet.

Denne måneden ble det portugisiske selskapet Efacec Power Solutions innstilt som vinner av anbudet på å levere selve biogassanlegget, med et tilbud på 217 millioner kroner. Efacecs tilbud var 140 og 162 millioner billigere enn de to andre tilbudene som ble levert, viser dokumenter E24 har fått innsyn i.

Ifølge det interkommunale avløpsselskapet var prisforskjellen så stor at prosjektet ville vært «ulønnsomt og ikke gjennomførbart i sin nåværende form med de andre selskapenes tilbudte pris».

Kontrollert av presidentdatter i korrupsjonsskandale

Efacec er et portugisisk konsern som driver med energi, ingeniørarbeid og mobilitet. Konsernet har over 2.500 ansatte og er til stede i flere titalls land, blant annet Norge.

Gjennom store deler av anbudsprosessen var Efacec eid og kontrollert av milliardær Isabel dos Santos. Hun er kjent som Afrikas rikeste kvinne og er datteren til José Eduardo dos Santos, Angolas tidligere president.

Isabel dos Santos etterforskes for tiden i en av de største globale korrupsjonsakene de siste årene, etter en dokumentlekkasje i januar 2020. Dos Santos nekter for å ha gjort noe galt. Vis mer byoutline Toby Melville/Reuters

José Eduardo dos Santos styrte Angola fra 1979 til 2017. Under hans regime ble Angola kjent som et av verdens mest korrupte land.

Det siste året har Isabel dos Santos stått i sentrum for en global korrupsjonsskandale, etter at journalistnettverket ICIJ i januar 2020 publiserte dokumentlekkasjen «Luanda Leaks».

De over 700.000 dokumentene viser, ifølge ICIJ, hvordan «to tiår med korrupte avtaler gjorde Isabel dos Santos til Afrikas rikeste kvinne, og etterlot olje- og diamantrike Angola som et av verdens fattigste land».

Noen dager etter lekkasjen ble dos Santos siktet for underslag, hvitvasking og «andre finansielle lovbrudd» av Angola, knyttet til tiden da hun, utnevnt av sin far, var sjef for statsoljeselskapet Sonangol.

Midlene hennes er frosset i Angola og Portugal, og selskaper og personer knyttet til forretningsimperiet hennes er under etterforskning i flere land.

Dos Santos nekter for å ha gjort noe galt, og mener hun er utsatt for et politisk motivert angrep fra det nye regimet i Angola.

«Anklagene som er rettet mot meg er ekstremt villedende og usanne», skrev hun i en uttalelse etter «Luanda Leaks» i januar.

Portugal tok kontroll over aksjene

Bare dager etter at «Luanda Leaks» ble offentliggjort, annonserte dos Santos at hun ville trekke seg fra eiersiden i Efacec. Hun ble likevel sittende på aksjene sine frem til 2. juli 2020, da den portugisiske staten grep inn og nasjonaliserte aksjene for å selge dem videre i det private markedet.

Både da Efacec ble forhåndsgodkjent for å delta i anbudskonkurransen om biogass-anlegget på Romerike i oktober 2019, og da anbudskonkurransen gikk over i det NRA kaller «tilbudsfase» i juni 2020, var dos Santos majoritetseier i selskapet.

Isabel dos Santos har utfordret Portugals nasjonalisering av Efacec gjennom et søksmål, som ennå ikke er avgjort. Samtidig har Portugal valgt ut tre selskaper som finalister til å kjøpe de nasjonaliserte aksjene hennes.

Konkurrent har klaget

Det norske selskapet Cambi, som også deltok i anbudskonkurransen for biogass-anlegget, har klaget inn avgjørelsen om å gi kontrakten til Efacec til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Cambi mener Efacec skulle vært avvist fra konkurransen på grunn av korrupsjonsskandalen.

«Det er vanskelig å se at det finnes klarere eksempler på tilfeller av hvitvasking og korrupsjon som er ment å rammes av anskaffelsesforskriften», står det i klagen som E24 har fått innsyn i.

I et brev til Cambi, skrevet av advokat Marianne H. Dragsten, forsvarer NRA avgjørelsen. Dragsten er partner i advokatfirmaet Vaar og regnes som en av Norges fremste eksperter på offentlige anskaffelser.

Det står i brevet at lovverket verken gir NRA rett eller plikt til å avvise Efacec fra anbudet på grunn av korrupsjonssaken mot dos Santos. Dragsten viser til at dos Santos ikke er tiltalt eller dømt.

For at «plikten» til å avvise et selskap fra en anbudskonkurranse på grunn av korrupsjon skal gjelde, må det ifølge lovverket være en rettskraftig dom mot selskapet, eller et vedtatt forelegg.

Isabel Dos Santos og Efacec Isabel Dos Santos ble største eier i Efacec i oktober 2015 gjennom sitt Malta-registrerte selskap Winterfell 2, som kjøpte 72,6 prosent av Efacec-aksjene gjennom et kontroversielt partnerskap med Angolas statlige kraftselskap, Ende.

Oppkjøpet førte til at dos Santos fikk en plass i Efacec-styret, mens hennes langvarige kollega Mário Leite da Silva ble styreleder i selskapet. Samtidig sikret gjeldstyngede Efacec seg nødvendig finansiering for videre drift.

Dos Santos trakk seg ut av Efacec-styret i juni 2016, men Winterfell 2 ble sittende på den største eierandelen frem til den portugisiske staten tok kontroll over aksjene i juli 2020.

Dos Santos er fremdeles den største eieren i Winterfell 2 med 84 prosent av aksjene, viser selskapsdokumenter fra Malta, Kypros og Madeira. Vis mer vg-expand-down

Nedre Romerike Avløpsselskap skal bruke rundt 800 millioner kroner på å bygge et anlegg for å lage biogass av avløpsslam. Den første kontrakten på 217 ligger an til å gå til selskapet Efacec. Vis mer byoutline Nedre Romerike Avløpsselskap IKS

– Ikke dokumentert alvorlige feil

Selskap «kan» også utestenges fra et anbud, dersom «oppdragsgiveren kan dokumentere at leverandøren for øvrig har begått alvorlige feil som medfører tvil om hans yrkesmessige integritet».

Advokat Dragsten skriver i brevet at det etter lovverket ikke er tilstrekkelig med en mistanke:

«Ut i fra den tilgjengelige informasjonen om korrupsjonsskandalen, anses det ikke tilstrekkelig dokumentert at det er begått alvorlig feil fra Isabel dos Santos/Efacecs sin side, som gjør at det kan konkluderes med at oppdragsgiver har en rett til å avvise Efacec etter anskaffelsesforskriften».

Dragsten skriver også at det heller ikke er åpenbart at Efacec kunne vært avvist selv om det fantes «dokumentasjon på at Isabel dos Santos er skyldig i korrupsjon», da dos Santos ikke lenger er eier i selskapet.

Marianne H. Dragsten, partner og advokat i Vaar, representerer NRA og er tydlig på at NRA har fulgt reglene for offentlige anskaffelser. Vis mer byoutline Advokatfirmet Vaar

Daglig leder i NRA, Thomes Trømborg, skriver i en e-post til E24 at kontrakten for prosjektet signeres så snart de har fått vurdert klagen nærmere, og at det nå pågår en juridisk vurdering av innholdet i den.

«Basert på denne, vil NRA vurdere den videre prosessen», skriver Trømborg.

NRA sendte 22. desember ut en pressemelding der de skriver at alt er klart for å undertegne kontrakten med Efacec, og at det vil bli gjort «rett over nyttår». Klagen fra Cambi er ikke nevnt i pressemeldingen.

Efacec har ikke ønsket å kommentere saken eller svare på spørsmål fra E24, og viser til at klageprossesen i Norge må gå sin gang.

Gikk parallelt med dos Santos-skandale

E24 har fått innsyn i en rekke dokumenter fra Nedre Romerike Avløpsselskap. De viser hvordan prosessen med å finne en leverandør for biogass-anlegget pågikk parallelt med at Efacecs daværende eier, Isabel dos Santos, sto i sentrum av korrupsjonsskandalen:

– Vurdert på største alvor

I første halvår av 2020, mens «Luanda Leaks» rystet dos Santos og Efacec, hadde Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) tre «dialogmøter» med Efacec, ifølge et dokument fra NRA.

E24 har bedt om innsyn i referat fra møter mellom NRA og Efacec, men har ikke fått tilsendt dokumentene.

Thomes Trømborg, daglig leder i NRA, skriver til E24 at de ble kjent med Isabel dos Santos’ eierskap i Efacec i forbindelse med forhåndskvalifiseringen av selskaper til anbudsrunden.

«Eierstrukturen ble selvfølgelig vurdert på største alvor, da vi er opptatt av god forretningsførsel – og også omdømmeaspektet. EØS-reglene er svært klare på at man har ikke lov til å diskvalifisere noen som ikke er dømt», skriver Trømborg.

Thomes Trømborg, daglig leder i NRA, til venstre. Bildet er tatt i forbindelse med en reportasje i E24 høsten 2020 om vedlikeholdsetterslep i norske vann- og avløpssystemer. Vis mer byoutline Odin Jæger

Ble orientert om skandalen

Ifølge Trømborg orienterte Efacec om hvordan selskapet forholdt seg til Luanda Leaks i et møte med NRA 5. februar 2020. Efacec fortalte da at Isabel dos Santos’ representant (Mário Leite da Silva, journ. anm.) gikk ut av styret i Efacec, og at det var satt i gang et arbeid for å overføre dos Santos’ aksjer til en ny eier.

Trømborg sier at NRA har satt seg «generelt inn i saken» (Luanda Leaks, journ. anm.), men også etterspurt «mer spesifikke opplysninger» fra Efacec for å være sikre på at ingenting er i veien for å inngå kontrakten.

«Vi har vært særlig opptatt av å sikre oss mot korrupsjon og hvitvasking», skriver han.

Ifølge NRAs nettsider ble det interkommunale selskapet etablert i 2007 som «en direkte følge» av «vannverksaken», der Ivar T. Henriksen, som var direktør for Nedre Romerike Vannverk, ble dømt til syv og et halvt års fengsel for grov korrupsjon. Saken kom opp etter avsløringer i Aftenposten, blant annet av at direktøren eide en jaktfarm på 80.000 mål i Sør-Afrika.

«Etter virksomhetsoverdragelsen i 2007 har selskapene blitt underlagt et omfattende kontrollsystem, samtidig som etikk, kvalitet og profesjonalitet er i fokus», står det på NRAs nettsider.

– Ikke grunnlag for å diskvalifisere

På spørsmål om Isabel dos Santos er en person NRA ønsker å identifisere seg med, svarer Trømborg:

«Nei, men det gir ikke NRA grunnlag for nekte Efacec å delta i denne konkurransen. NRA må følge de meget tydelige reglene for offentlige anskaffelser i EØS-avtalen.»

Trømborg skriver at de ikke har forholdt seg til Isabel dos Santos, men til Efacec. Han skriver også at de ikke på noe tidspunkt har hatt grunnlag for å diskvalifisere Efacec.

«En slik diskvalifikasjon hadde vært i strid med gjeldende anskaffelsesregelverk», skriver han.

På spørsmål om det på noen måte påvirket NRAs vurdering av Efacec at Portugal i juli 2020 tok kontroll over Isabel dos Santos’ aksjer, svarer Trømborg:

«Ingen. NRA har forholdt seg til regelverket om offentlige anskaffelser og den dokumentasjonen som Efacec har levert i tilbudsprosessen.»

Isabel dos Santos tilknytning til Efacec fikk oppmerksomhet i Norge også i 2016. Da skrev Aftenposten at dos Santos hadde kjøpt seg inn i Efacec, mens Efacec fullførte en kontrakt på 15 millioner kroner for å levere en teknisk løsning til bybanen i Bergen.