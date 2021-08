Nå er det klart hvilken hotellkjede som skal inn i dette signalbygget

I mai ble det høye signalbygget på Tjensvoll solgt for mellom 60 og 80 millioner kroner. Nå er det klart at Thon Hotels tar over driften i det 60 meter høye landemerket på Forum-området.

Om tre uker tar Norlandia og Thon over driften av hotellbygget på Tjensvoll utenfor Stavanger. Vis mer

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Vi øker kapasiteten i Stavanger med et tredje hotell. Det nye Thon Partnerhotellet ligger under samme tak som Stavanger Forum-konferansesenter, og er et stort hotell med 182 gjesterom. Dermed vil Thon Hotels ha mulighet til å innlosjere et stort antall konferansegjester ved arrangementer. I tillegg til bedrifts og kurs- og konferansemarkedet er det også et godt valg for sport- og idrett, samt ferie- og fritidssegmentet, sier konserndirektør for Thon Hotels, Morten Thorvaldsen, til Aftenbladet/E24.

Stavanger Forum Hotel

Det er Norlandia Hotel Group som er ansvarlig for å drifte hotellet, som vil få navnet Stavanger Forum Hotel.

– Norlandia overtar driften fra 6. september og hotellet blir et fullverdig Thon Partnerhotell fra januar 2022. Dette er et stort og flott konferansehotell med en særdeles god beliggenhet og utsikt. Vi har et godt og langvarig samarbeid med Thon Hotels, og gleder oss over dette som blir det tiende hotellet i samarbeidet vårt, administrerende direktør i Norlandia Hotel Group, Morten A. Kahrs.

Morten Thorvaldsen, konserndirektør for Thon Hotels. Vis mer

Det er Up North som eier selve hotellbygningen, mens Norlandia Hotel Group skal drifte det. Begge selskapene er en del av Adolfsen Group. Det var i mai at Adolfsen Group kjøpte signalbygget på Tjensvoll for et sted mellom 60 og 80 millioner kroner.

Sto klart i 2001

Det 21 etasjer høye hotellbygget sto klart i september 2001 - og har i snart 20 år blitt eid av en konstellasjon bestående av Kåre Idsøe, Bjørn Dahle, Trygve Jacobsen og Per Reidar Bru gjennom selskapet Forum Hotellbygg.

Det var Rica-kjeden som først skrev en 10+10-avtale med Forum Hotellbygg, men i 2014 ble Rica kjøpt opp av Scandic - og dermed ble også navnet på hotellet naturligvis endret til Scandic Forum Hotel.

Morten A. Kahrs, administrerende direktør i Norlandia Hotel Group. Vis mer

I april ble det imidlertid kjent at Scandic valgte å ikke forlenge leieavtalen med Forum Hotellbygg AS.

– Etter dialog med huseier og en totalvurdering av situasjonen, besluttet vi å ikke forlenge leieavtalen, uttalte administrerende direktør i Scandic Hotels Norge, Asle Prestegard, til Aftenbladet/E24 den gangen.

Pusser opp for 20 mill.

Men nå er det altså Norlandia Hotel Group og Thon-kjeden som skal fortsette hotelldriften på Tjensvoll utenfor Stavanger. I forbindelse med kjøpet varslet de nye eierne at de kommer til å pusse opp hotellet for i overkant av 20 millioner fram mot januar neste år.

Fra før tilbyr Thon Hotels overnatting i sentrum av byen ved Thon Hotel Stavanger og Thon Hotel Maritim.

Norlandia Hotel Group forvalter 29 hoteller i Norge og Sverige gjennom egeneide og managementavtaler. Kjernevirksomheten er hotelldrift og hotellene er selvstendige selskaper driftet under ulike merkevarer.