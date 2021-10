Tess-sjef Erik Jølberg lover bonus og andre goder til fagorganiserte

Etter massiv kritikk varsler industrileverandøren helomvending.

– Lik lønn for likt arbeid er et godt og gammelt slagord, skriver Jølberg i en kort melding adressert til «medarbeidere og forretningsforbindelser» onsdag ettermiddag.

Mandag publiserte E24 interne dokumenter som viser at Tess-ansatte fratas alle bonuser samt helseforsikring, ulykkesforsikring, ekstra kjøregodtgjørelse, støtte til tannlege og arbeidsklær dersom de får tariffavtale.

I den saken forsvarte Jølberg hardnakket praksisen.

– De har selv valgt tariffavtalen og det den medfører, uttalte Jølberg.

Han forsvarte også praksisen tirsdag, i møte med massiv kritikk fra politikere og fagforeningstopper.

Lover å matche «nivået for øvrige ansatte»

Men onsdag kunngjør Jølberg det som fremstår som en total helomvending – etter at E24 har fått bekreftet at flere av Tess’ største kunder har agert overfor sin leverandør.

I meldingen skriver Jølberg:

– Tess ønsker å ta vare på sin viktigste ressurs, våre medarbeidere, og hever bonusbetingelsene og andre goder til de fagorganiserte opp til nivået for øvrige ansatte, slik at alle i Tess-konsernet får like og meget gode og konkurransedyktige betingelser og avlønninger.

Snuoperasjonen kommer etter at E24 onsdag fikk bekreftet at delvis statseide Equinor har startet undersøkelser for å finne ut av om de avslørte forholdene kan være i strid med etiske betingelser de stiller i sin kontrakt med Tess.

Equinor om avsløringen: – Bryter med forventningene vi har

Oljekjempen forlenget i 2019 sin leverandørkontrakt med Tess i fem nye år, med en estimert verdi på 200 millioner kroner.

Equinor ønsker ikke å dele de spesifikke kontraktsbetingelsene med E24, men viser til at de blant annet stiller krav til fagforeningsfrihet, og har nulltoleranse for diskriminering.

– Dersom opplysningene medfører riktighet, bryter det med forventningene vi har til våre leverandører, skriver Equinor-talsperson Lise Andreassen Hagir til E24.