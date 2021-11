Nordlysenergi-sjef står bak strømprissammenlikningsside: – Ser ut som at tjenesten er rigget

Strømselskapet Nordlysenergi står bak nettside som viser at de har billigst strømavtaler uansett hvilke kriterier du velger. – Fungerer i all hovedsak som markedsføring, mener Forbrukerrådet.

Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet, mener tjenesten «dagensstrømpris.no» er rigget slik at Nordlysenergi kommer best – ut uansett hva du velger. Vis mer

Da Linn Skyum fikk besøk av en selger fra Nordlysenergi som, ifølge henne, estimerte at de kunne tilby en månedlig strømregning på rundt 250 kroner, ble hun skeptisk. Forrige måned hadde økonomistudenten, som bor i en leilighet på Østlandet, fått en regning på 1100 kroner.

– Selgeren refererte til en nettside som viste at Nordlysenergi hadde den desidert billigste avtalen. Jeg fant raskt ut av at nettsiden og Nordlysenergi har samme eier, sier Skyum til E24.

Hun synes dette er å føre kundene bak lyset. På Twitter skriver hun at de har laget en egen «fake strømprisside for å scamme til seg nye kunder».

– Det gjør meg jævla forbanna, skriver hun i den første av åtte tweets.

Linn Skyum reagerer på Nordlysenergi sin markedsføring etter å ha fått besøk av en av deres selgere. Vis mer

Sammenligningsside eies av strømselskapsjef

Nettsiden dagensstrømpris.no viser at Nordlysenergi har den billigste strømavtalen, uansett om du bor på Østlandet, Sørlandet, i Trøndelag eller i Nord-Norge.

Nettsiden er eid av Manov Holding ifølge Norid AS, som driver registeret for norske domenenavn. Manov Holding er også majoritetseier i Nordlysenergi, der de ifølge proff.no eier 60 prosent av aksjene.

Stefan Manov, som er daglig leder i Nordlysenergi, eier 100 prosent av aksjene i Manov Holding.

Manov betegner Skyums påstander om «fake nettside» som «grunnløse», og mener de inneholder faktafeil. Han betegner påstandene som usanne.

– Jeg har en profesjonell holdning til Nordlysenergi og dagensstrømpris.no og gjør ikke rolleblanding. Det er lov å og drive flere «butikker» så lenge vilkårene og markedsføringen er riktig, skriver han.

Han påpeker at Nordlysenergi ikke har noe med dagensstrømpris å gjøre, men domenet er eid av Manov Holding AS som Manov beskriver som «en helt egen «butikk» som alle strømleverandører er velkommen til på like vilkår».

– Manov Holding, som står bak sammenligningstjenesten, er majoritetseier av Nordlysenergi. Hvordan har ikke da disse noe med hverandre å gjøre?

– Dagensstrøm.no selger sammenligningstjenester og alle strømselskaper er velkommen til å kjøpe disse til samme vilkår, svarer Manov.

Stefan Manov mener han ikke driver med rolleblanding når hans selskap Manov Holding både er majoritetseier i Nordlysenergi og eier domenet dagensstrømpris.no. Vis mer

Nesten 1.000 kroner forskjell på beregnet strømregning

På dagensstrømpris.no beregnes den billigste strømavtalen for en leilighet på Østlandet til 234 kroner per måned. Denne avtalen er fra Nordlysenergi.

Samtidig, på Forbrukerrådets sammenligningstjeneste, strompris.no, er den billigste spotprisavtalen for en leilighet på 70 kvadratmeter i Oslo fra Agva Kraft.

Avtalen har en beregnet månedspris på 1.190 kroner, mens Nordlysenergi sin «Winter is coming 2.0»-avtale er beregnet til å være to kroner dyrere, og på sjette plass.

– Totalsummen er ikke det som er viktig, den er kun «antatt» og vil alltid variere ut ifra sluttbrukers forbruk, skriver Manov.

Manov skriver til E24 at avtalene som kommer bedre ut enn Nordlysenergi kun er tilgjengelige for nye kunder, mens deres er tilgjengelig for alle. Han mener det gjør deres avtale til den billigste spotprisavtalen tilgjengelig for alle.

– Etter det vi kan se så er tjenesten rigget

Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet opplyser til E24 at de ikke har noen databehandleravtale med dagensstrømpris, og de kjenner ikke til hvor eller hvordan tjenesten henter ut prisopplysningene.

Tidligere hadde Dagensstrømpris.no logoen til Forbrukerrådet på sine nettsider, sammen med en setning om at datene deres var levert av Forbrukerrådet.

Dette har i løpet av onsdag blitt fjernet. Manov erkjenner at denne formuleringen var feil, og skriver til E24 at det burde stått «hentet fra» på nettsiden, fordi sammenlikningstjenesten hans henter tallene fra strompris.no, som er drevet av Forbrukerrådet.

Slik så nettsiden til dagensstrømpris.no ut tidligere. Vis mer

Forbrukerrådet reagerer på sammenlikningstjenesten.

– Etter det vi kan se så er tjenesten rigget slik at Nordlysenergi kommer best ut uansett hva du velger. Avtalen er heller ikke på strømpris.no, da den kommer med bindingstid på 12 måneder hvor selskapet selv kan sette opp prisen etter eget forgodtbefinnende, skriver Iversen i en e-post.

– Tjenesten fremstår som en sammenligningstjeneste, men fungerer i all hovedsak som markedsføring for Nordlysenergi. Dette er å kaste blår i øynene på brukerne og kan opplagt føre til at man velger strømavtale på feile premisser, skriver han videre.

Manov mener at påstanden til Iversen viser mangel på kunnskap, og at han burde være fornøyd med at forbrukeren faktisk får en reell oversikt over hva som er den billigste varige spotprisavtalen.

Han kritiserer Forbrukerrådets egen nettside strompris.no, hvor han mener selskapene som rangeres som billigere enn Nordlysenergi benytter tjenesten for å kapre nye kynder.

– Forbrukerrådet burde skamme seg over at de gjør en så dårlig jobb mot strømbransjen, skriver Manov.

