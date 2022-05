Kleskjede ser etter «babes» i jobbannonse

Den kontroversielle kleskjeden Brandy Melville ser etter «babes» å ansette, i et innlegg på Instagram. – 50-tallet har ringt og vil ha tilbake stillingsannonsen sin, sier arbeidsrettsekspert.

Dette er en av postene der Brandy Melville ser etter «babes» til å jobbe i Oslo. E24 har valgt å fjerne kommentarene på Instagram-innlegget.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

– Hei Oslo. Vi ser etter babes som kan jobbe 3–4 dager i uken og som sommerhjelp, skriver den italienske kleskjeden Brandy Melville i flere poster på Instagram.

De ber interesserte om å sende dem CV, motivasjonsbrev, profilbilde og opplysninger om tilgjengelighet.

Dette er en av de andre annonsene med samme tekst som markedsfører en stilling hos Brandy Melville i Oslo.

KK omtalte saken først.

Den siste uken har kleskjedens europeiske Instagram-konto lagt ut flere annonser om den samme stillingen i Oslo-butikken. På flere av innleggene får selskapet kraftig kritikk av norske brukere for innholdet.

Brandy Melville har vært mye omtalt tidligere for å bidra til kroppspress for unge jenter. Selskapet selger klær i bare én størrelse for de fleste produkter, og klærne passer ikke alle.

De ble nominert til Redd Barnas Gullbarbie i fjor, som deles ut til den reklame- eller medieaktøren som «får unge til å føle seg verst».

Arbeidsrettsekspert: – Diskriminering

– Dette er ganske klart over grensen.

Det sier Ole André Oftebro, partner i advokatfirmaet CMS Kluge, og ekspert på arbeidsrett.

– Slik jeg leser teksten, søker de kun etter kvinner. Og i «babes» ligger det også en forventning til utseende og alder, vil jeg tenke. En arbeidsgiver kan ikke søke kun etter unge kvinner med godt utseende. Det er en diskriminering av andre personer som ikke har disse egenskapene, sier han.

– Rettslig tenker jeg at dette er diskriminering. Dette er en diskriminerende annonse.

Oftebro sier annonsen trolig bryter både arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven.

– Bildene sier jo mest her. Man får følelsen av at 50-tallet har ringt og vil ha stillingsannonsen sin tilbake. Det er en helt utrolig utdatert måte å søke ressurser på, sier Oftebro.

Det har ikke lyktes E24 å få en kommentar Brandy Melville Oslo AS eller andre representanter for klesmerket eller eierselskapet Monterosso Ag. Selskapet har heller ikke svart KK, som også har omtalt saken.

Brandy Melville har én butikk i Norge, i den populære handlegaten Bogstadveien i Oslo.

Brandy Melville Oslo AS er heleid av det sveitsiske selskapet Monterosso Ag. Det italienske klesmerket har én butikk i Norge, i den populære handlegaten Bogstadveien i Oslo, og har over 90 butikker verden over.

E24 omtalte i 2021 hvordan Brandy Melville fikk coronastøtte fra den norske staten, og tok et utbytte på 1,2 millioner kroner til de utenlandske eierne.