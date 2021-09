Tibber kjøper Schibsted-selskap og får mediekonsernet på eiersiden

Schibsted har lenge ønsket å komme inn på eiersiden i Tibber. Et svensk porteføljeselskap ble nøkkelen.

GRÜNDER: Edgeir Vårdal Aksnes er medgründer og daglig leder i Tibber, strøm- og teknologiselskapet som er i sterk vekst om dagen. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det er under ett år siden Tibber hentet 600 millioner kroner fra to anerkjente investeringsselskaper, men nå får strømutfordreren også Schibsted som en større eier gjennom et oppkjøp.

Tibber kjøper nemlig Kundkraft, et svensk selskap som forhandler strømregningen for over hundre tusen svensker. Selskapet har frem til nå vært eid av Schibsteds investeringsarm.

– Dette var en mulighet som dukket opp da vi møtte deler av Schibsted-ledelsen om andre ting, og temaet med Kundkraft kom opp som en tilfeldighet, men som var interessant fra begge sider, sier Edgeir Vårdal Aksnes til E24.

– Tibber og Kundkraft deler mange prinsipper og verdier, og vi kommer til å integrere tjenestene inn i hverandre. Det vil si at Kundkraft-kundene vil få tilgang til flere av produktene i Tibber-appen.

Les også Ti strømselskaper brøt loven ved å garantene at strømmen var fornybar

Tibber Selskapet ble startet av Edgeir Vårdal Aksnes og svensken Daniel Lindén i 2015. Det som skiller Tibber fra tradisjonelle strømselskap er at selskapet automatisk bytter strømprodusent, noe kunden betaler en fast pris for i måneden. Tibber bruker algoritmer til å handle strømmen der man mener den er billigst. Selskapet har nå strømkunder i Norge, Sverige og Tyskland, og er i ferd med å etablere seg i Frankrike, Spania, Nederland, Finland og Danmark. Vis mer

Ikke planer for Norgeslansering

Kundkraft, som har eksistert i ti år i Sverige, vil fortsette under sin merkevare.

Aksnes sier det ikke er noen «umiddelbare» planer om å ta tjenesten til Norge da han mener Tibber allerede har mye av den samme funksjonen.

Som en del av transaksjonen kommer Schibsted inn på eiersiden i Tibber, og vil sitter på rundt fem prosent av aksjene i selskapet.

Aksnes sier de har hatt kontakt med Schibsted i en årrekke.

– Det er en flatterende situasjon at Schibsted ønsket å bli aksjonær gjennom transaksjonen. Kompetansen og nettverket Schibsted sitter på passer bra i forhold til de andre eierne vi har.

Transaksjonen gjøres opp ved utstedelse av nye aksjer i selskapet og ved konvertering av gjeld.

Aksnes vil ikke kommentere størrelsen på transaksjonen, men ifølge selskapsdokumenter sendt til Brønnøysundregistrene blir «kjøpssummen» oppgitt til å være 135,7 millioner kroner, i tillegg til en «kontant betaling» på 20 millioner kroner – til sammen i overkant av 155 millioner kroner.

De eksisterende aksjonærene i Balderton Capital, Eight Roads Ventures og Wiski Capital kjøper seg opp for å beholde sin eierandel i selskapet.

Har sett etter muligheter

Det Tibber-gründeren omtaler som en tilfeldighet var noe mer koordinert arbeid fra Schibsteds side, sier toppsjef i konsernets investeringsarm, Rune Røsten.

– Vi har fulgt Tibber over mange, og har vurdert å investere, men så har de tatt inn andre investorer som Petter Stordalen og noen rockestjerner av noen investorer fra USA, sier Røsten og fortsetter:

– Vi visste at de ønsket et større fotavtrykk i Sverige og luftet derfor Kundkraft for dem, sier Røsten som er fornøyd med investeringen.

Han utelukker ikke å øke eierskapet i Tibber om de får muligheten.

– Selskapet har veldig sterke gründere, og så er jo bransjen interessant, hvor det nå er en nøkkel at man beveger seg i en mer bærekraftig retning. Tibber har gjort noe kjedelig til en tjeneste man kan ha et aktivt forhold til, sier Røsten.

Les også Fjordkraft faller videre – her er grafen som viser strømgigantens store problem

Sikter mot 400.000 kunder i 2021

I oktober i fjor opplyste Tibber til E24 at man hadde rundet 100.000 strømkunder.

Nå sier Aksnes at de ligger an til å klare 400.000 betalende kunder ved slutten av året, men han vil ikke si hvor mange av disse som er i Norge.

Han sier også at Kundkraft nok ikke er siste oppkjøp.

– Det har dukket opp utrolig mange muligheter for oss den siste tiden, også når det kommer til å ta markedsandeler.

– Hvilke muligheter sikter du til da?

– Det må jeg komme tilbake til, men oppkjøp vil være aktuelt for oss fremover når vi den type solide eiere som vi har, og en solid selskapsrygg som gjør at vi kan integrere nye ansatte og nye produkter.

Les også Ove er en svært bevisst forbruker – regningen økte likevel 180 prosent på ett år

Har bare møtt en av fire ansatte

Tibber har ansatt en rekke nye ansatte når selskapet ekspanderer utenfor Norden. I fjor ble antallet ansatte doblet til over 60 personer, og Aksnes uttalte at man skulle ansatte «hundrevis».

Pandemien har imidlertid gjort det vanskelig for topplederen å få hilse på sine nye medarbeidere.

– Jeg har dessverre altfor mange kolleger jeg ikke har møtt. Jeg tror det gjelder nærmere tre fjerdedeler av selskapets ansatte.

E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.