– I ferd med å bli veldig umoderne med mannsdominans

Det skal ikke være en ulempe å være mann. Likevel bør bedrifter aktivt søke etter å få flere kvinnelige toppledere, mener to av Stavangers viktigste næringslivsprofiler.

Tone Grindland er Rogaland NHOs regiondirektør og Benedicte Schilbred Fasmer er SR-Banks konsernsjef. To av regionens viktigste næringslivsprofiler snakker likestilling. Vis mer

– Enkelte vil kanskje hevde at vi har likestilling i Norge?

– Tallene viser at det ikke er sånn, svarer Benedicte Schilbred Fasmer. Hun er konsernsjef i SR-Bank.

Vi møter henne sammen med regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland. Næringslivsprofilene vil snakke om likestilling.

De to er blant de viktigste næringslivsprofilene i Stavanger-regionen. De er også de første kvinnene som bekler rollene som Rogalands NHO-sjef og SR-Banks konsernsjef.

Næringslivet i Norge er mannsdominert. Nettopp det gjør at de to noen ganger føler seg litt alene.

– Jeg husker en av de årlige SR-Bank-festmiddagene på Clarion Hall. Jeg hadde pyntet meg med en hvit kjole. Så går jeg ned trappen og det eneste jeg ser er et hav av menn svarte dresser. Da var det bare å rette seg opp i ryggen å gå med selvtillit. Jeg følte meg litt malplassert, forteller Grindland.

Hun opplever ofte dette, NHO-direktøren. Å være den eneste i fargerik kjole i et rom av pressede dressbukser og blanke slipsnåler.

– Jeg opplever rare ting fortsatt. For ikke så lenge siden ble jeg sammenlignet med en chihuahua, som var søt, men som også kunne si ifra. Mennene i rommet ble sammenlignet med labrador og elghund. Det var ikke noe vondt ment, men det er veldig spesielt, gjengir Fasmer i SR-Bank.

Fokuset på kvinner i ledelse har blitt større de siste årene. Med god grunn. Kun 26 prosent av lederstillingene i NHO-bedrifter er besatt av kvinner. På toppledernivå er tallet enda lavere – kun 21 prosent.

Mener likestillingsfokuset har falt tilbake

Som med det meste i livet starter også likestillingen i det små, mener de to profilene. Nærmere bestemt i barndommen.

– Før jeg fikk min første datter fikk jeg to gutter. Da merket jeg hvordan jeg snakket forskjellig til dem som småbarn. Jeg hadde oppdratt mine to gutter til å være tøffe og sterke. Men jeg merket at jeg heller snakket til min datter som søt og fin, forteller Grindland

– Da måtte jeg være mer bevisst hvilke ord jeg valgte, for jeg skulle bygge henne opp på samme måte som guttene, legger hun til.

Fasmer mener dagens unge kvinner tar for lett på kampen deres mødre og bestemødre har tatt. En kamp som ikke er over.

– Nå føler jeg at det har falt litt tilbake. Se hvilken skjønnhetsfiksering som råder blant unge kvinner i dag. Det øker stigmatiseringen og forskjeller. Det er ingenting i veien for å være stelt, men jeg synes det er blitt dratt for langt, reflekterer Fasmer.

Også Grindland i NHO stiller seg bak. Nettopp fordi det ikke er full likestilling, kan ikke unge kvinner slippe ned garden.

Bedriftene bør aktivt søke etter kvinner i toppledelsen, mener de to. Vis mer

Flere menn enn kvinner fornøyd med kjønnsbalanse

Riktignok har utviklingen gått i en positiv retning. I 2003 var kun 12 prosent av NHO-bedriftene toppledere. Likevel er det fremdeles mye jobb å gjøre, mener de to.

– Meg og Benedicte er de første kvinnene i de lederrollene som vi har, sier NHO-sjef Grindland.

En tredjedel av NHO-bedriftene sier de er misfornøyde med kjønnsbalansen. Av de som er fornøyde med balansen er dobbelt så mange menn som kvinner.

Halvparten av de største bedriftene forteller at de ikke er fornøyd med kjønnsbalansen. Nesten alle forteller at de synes det er vanskelig når de skal rekruttere, ifølge NHO.

I SR-Bank har de nylig gjennomført endringer i ledelsen. For bare fem år siden hadde banken to kvinner og åtte menn i toppledelsen. I dag er tallet fem mot seks.

– Det får vi kalle balanse, slår Fasmer fast.

De to mener bedriftene aktivt bør forsøke å jevne ut eventuell kjønnsbalanse. Likevel skal ikke menn føle seg truet.

– For enkelte stillinger ser vi faktisk helst etter menn, ikke bare kvinner. Det er et viktig poeng. Det må ikke være slik at det skal være en ulempe å være en kompetent mann. Det skal være like muligheter for kjønnene. Dette er utgangspunktet for likestilling, sier Fasmer.

Hun er vant til å være en av veldig få kvinner i næringslivet, Benedicte Schilbred Fasmer. Vis mer

Kvinner i toppledelsen handler ikke bare om likestillingen i seg selv, hevder de to. Det handler også om hvilken kompetanse som er tilgjengelig. En kvinnelig toppleder vil fungere som en rollemodell for andre som ønsker seg opp og frem.

– Når Benedicte er på toppen i banken så ser andre kvinner i SR-Bank at de også kan komme seg dit. Det har en viktig funksjon at flere kvinner blir toppledere, særlig i privat sektor, der kvinner i toppledelsen er underrepresentert, forteller Grindland.

– Heldigvis er vi i ferd med å se at det er veldig umoderne å være mannsdominert, legger hun til.