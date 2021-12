Pandemien gir rekordpriser for tyske luksusbiler

Flaskehalser i verdikjeden og sterk etterspørsel sender bilprisene til værs hos Audi, BMW og Mercedes, ifølge Financial Times.

Elbilnyheten iX xDrive40 fra BMW, her utstilt på bilmessen i München i september 2021. Vis mer

Coronapandemien har gitt utfordringer for den globale bilindustrien, som har sett seg nødt til å stenge ned produksjon som følge av knapphet på innsatsfaktorer, usikkerhet om etterspørselen og forsinkelser i verdikjeden.

Hardest har det gått ut over tilgangen på små dataprosessorer, såkalte mikrochiper eller halvledere, som sammen utgjør bilens «hjerne», og som styrer alt fra bilens skjermer til dens drivstoff og stabilitet.

Som E24 tidligere har skrevet, bidrar dette til at bilprodusentene prioriterer produksjon av de dyreste modellene, og produserer færre biler.

Struper produksjonen

Sammenstilte data fra Audi, BMW og Mercedes viser at inntektene per solgte bil per tredje kvartal var opp nær 25 prosent i snitt sammenlignet med nivåene før coronapandemien i 2019, melder Financial Times.

Prisøkningen begrunnes med at bilprodusentene nå produserer færre biler enn det etterspørres. Det er en reversering av tidligere tider, da produsentene produserte flere enn hva etterspurt, som tradisjonelt har bidratt til store rabatter.

Mercedes-prisene har økt fra nær 38.000 euro i 2019 til 54.000 euro i snitt i 2021 per utgangen av september. Audi-prisene var på sin side opp fra 46.000 euro til rundt 57.500 euro, ifølge Financial Times.

BMW, som har håndtert chip-mangelen bedre enn sine konkurrenter og mistet mindre produksjonstid, økte prisene fra 36.000 euro til 38.000 euro over samme periode.

Dyrere modeller

Financial Times’ data, som er innhentet av Stifel bank på vegne av avisen, viser også at det er de dyreste modellene som prioriteres.

Mercedes solgte 30 prosent færre biler i perioden mellom juli og september, men salgsinntektene var kun ned én prosent.

Det løfter også bilprodusentens resultater betydelig. Mercedes-ledelsen vil derfor fortsette «å fokusere på hvor pengene er», også etter at flaskehalsene i verdikjeden løser seg opp, ifølge Financial Times.

Høye bruktpriser

De tyske luksusbilprodusentene nyter også godt av høye bruktbilpriser.

Det har gjort nybilkjøp mer attraktivt og løfter samtidig balansen til de store produsentenes bilfinansieringsvirksomhet.

– På kort sikt vil mangelen på nye biler i dag føre til knapphet på bruktbiler, i det minste de to neste årene. Det bør støtte prisingen av nye biler også, sier analytiker Daniel Schwarz i Stifel til Financial Times.

