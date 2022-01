Brennhett marked for næringseiendom i regionen: Kjøp og salg for over 10 milliarder

Aldri før har det vært solgt og kjøpt flere næringseiendommer i Stavanger-regionen enn i 2021. Transaksjoner for 10 milliarder ble passert like før nyttår. Det er ny rekord.

Jan Inge Røyland, avdelingsleder for næringseiendom i Sparebank 1 SR-Bank. Vis mer

Kjøp og salg av store eiendommer er i vinden som aldri før. I Stavanger-regionen var det transaksjoner for over 10 milliarder i 2021. Her er noen av byggene som ble solgt.