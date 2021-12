Kripos og Europol koblet inn i Amedia-angrep: – Klassisk løspengeangrep

Amedia jobber fremdeles med å få oversikt over hackerangrepet som førte til stopp i produksjonen av papiraviser. Nå er Kripos og Europol koblet inn.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Natt til tirsdag 28. desember ble flere av Amedias sentrale datasystemer satt ut av drift.

– Det ser ut som et klassisk løsepengeangrep. Det ligger en tekstfil i systemet som peker til en lenke, men vi har ikke klikket på den. Jeg vet ikke hva den lenken inneholder, det kan være et krav om løsepenger, men det det blir spekulasjoner. Det overleverer vi til dem har god peiling på det, sier konserndirektør for teknologi i Amedia, Pål Nedregotten til VG.

På Amedias pressebrifing onsdag sier han at angrepet har gitt dem to utfordringer:

Utgivelse av papiraviser og at de ikke kan utelukke at persondata kan være på avveie. Av persondata er det ansattinformasjon og abonnentinformasjon som kan være på avveie.

– Vi understreker at passord og betalingsinformasjon ikke er på avveie.

På spørsmål om hvor langt tilbake de kan spore angrepet svarer han:

– Det har vært folk inne i systemene våre i flere døgn, siden før julaften. Så vi vet ganske mye om hva som har skjedd i systemene. Dette er ganske typisk for denne type angrep.

Produksjonen av nettavis går som normalt, men ingen papiraviser ble publisert onsdag. Det er fordi systemer for publisering av papiravis, annonser og abonnementshåndtering ikke fungerer som det skal.

På Amedias pressebrifing onsdag opplyser konsernet at de tror flere aviser kan bli gitt ut torsdag, etter at de har fått til en nødløsningen etter dataangrepet. Fremdeles vil det likevel være aviser som høyst trolig ikke kommer ut.

Se den digitale pressebrifing om dataangrepet øverst i saken.

Kripos og Europol

Amedia vet fortsatt ikke hvem som står bak angrepet.

– Vi vet ingenting om motparten. Det arbeidet overlater vi til politiet. Kripos jobber med saken, sier Nedregotten.

Det bekrefter også seksjonsleder Øystein Andreassen ved Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) ved Kripos til VG.

– Saken er anmeldt i Oslo. NC3 ved Kripos er i dialog med selskapet, og mottar fortløpende informasjon som utveksles med Europol, sier Andreassen.

Kripos bekrefter at de også koordinerer med andre saker som har truffet norske selskaper den siste tiden – og at de tillegg koordinerer med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

VG har ikke lyktes å komme i kontakt med NSM onsdag ettermiddag. I går ønsket de ikke å uttale seg om saken.

Konserndirektør i Amedia, Pål Nedregotten. Vis mer

Advarte mot angrep

Før jul advarte Nasjonal sikkerhetsmyndighet mot angrep i fridagene. I slutten av november advarte amerikanske FBI om at julen er en periode der man fryktet flere digitale angrep, blant annet i form av utpressing og sabotasje. Dette gjaldt også i Norge.

Ifølge NSM var det en sterk økning av cyberoperasjoner i november og desember.

– Flere andre har også blitt rammet, så vi er ikke alene om dette. Denne hendelsen er et godt eksempel på at et dataangrep er en normal del av dagens trusselbilde, sier Nedregotten.

– Har informasjon om abonnentene deres kommet på avveie?

Det vet vi ikke. Vi kan ikke utelukke at personopplysninger har kommet på avveie, sier Nedregotten.

VG har vært i kontakt med Datatilsynet, som sier at de foreløpig ikke har blitt varslet. De skal varsles ved brudd på personopplysningssikkerheten i en virksomhet – og dersom det er sannsynlig at bruddet vil medføre en risiko for de registrerte sine rettigheter og friheter.

Er din avis berørt? Sjekk listen her: Aviser i Amedia: Avisen Agder

Akershus Amtstidende

Arbeidets Rett

Aura Avis

Aust Agder Blad

Avisa Oslo

Avisa Nordland

BodøBy.no

Bergensavisen

Bygdebladet

Bygdeposten

Dalane Tidende

Drammens Tidende

Eidsvoll Ullensaker Blad

Eikerbladet

Enebakk Avis

Finnmark Dagblad

Finnmarken

Finnmarksposten

Firda

Firdaposten

Fredriksstad Blad

Fremover

GD (Lillehammer og Gudbrandsdalen)

Gjengangeren

Gjesdalbuen

Glåmdalen

Hadeland

Halden Arbeiderblad

Hamar Dagblad

Hardanger Folkeblad

Helgelendingen

Haugesunds Avis

Indre Akershus Blad

iAlta

iFinnmark

KirkenesBy

iSandnessjøen

Jarlsberg

Jærbladet

Kragerø Blad Vestmar

Kvinnheringen

Laagendalsposten

Lierposten

Lofotposten

Lofot-Tidende

Lyngdals Avis

Moss Avis

Nettavisen

Nidaros

Nordhordland

Nordlys

TromsøBy.no

Nordstrands Blad

Oppland Arbeiderblad

Toten Idag

Porsgrunns Dagblad

Rakkestad Avis

Rana Blad

Ringerikes Blad

Ringsaker Blad

Rjukan Arbeiderblad

Romerikes Blad

MittJessheim

MittLillestrøm

MittLørenskog

Sandefjords Blad

Sandnesposten

Sarpsborg Arbeiderblad

Smaalenenes Avis

Sogn Avis

Solabladet

SolungAvisa

Strandbuen

Svelviksposten

Telemarksavisa

Telen

Tidens Krav

Tvedestrandsposten

Tønsbergs Blad

Vestviken 24

Varingen

Vestby Avis

Østlandets Blad

Østlands-Posten

Østlendingen

Øyene

Ås Avis Kilde: Amedia Vis mer

Uklart om det kommer papiraviser

Nå jobbes detmed å få kontroll på situasjonen, sier Nedregotten. De prøver å få på plass en nødløsning slik at de kan publisere papiraviser igjen. De har backuper av systemene som kreves for å lage papiravisen, i tillegg til backuper av abonnementssystemet.

– Det er et møysommelig og tidkrevende arbeid, men vi håper at vi får det til i løpet av de neste dagene, sier Nedregotten.

Grunnen til at det tar tid er at de må være sikker på at det ikke er trojanere i systemene der de oppbevarer backupene.

En trojaner er designet for å skade, forstyrre, stjele eller generelt påføre andre skadelige handlinger på dataene eller nettverket ditt.

Nedregotten er usikker på om det kommer papiraviser torsdag. Selskapet eier helt eller delvis 82 lokal- og regionaviser samt tilhørende nettaviser. Ifølge Amedia distribusjon er det 78 av disse som er papiraviser. Av disse er 37 dagsaviser, mens de øvrige kommer ut to eller tre dager i uken.

– Dette er en alvorlig og krevende situasjon. Det er krevende for alle som er involverte, og det er frustrerende for abonnementene våre.