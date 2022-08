SAS sikrer finansiering fra amerikansk investeringsselskap

Kriserammede SAS har sikret tilsagn om 700 millioner dollar fra det amerikanske investeringsselskapet Apollo Global Management.

SIKRET LÅNEAVTALE: SAS har fått tilsagn om 700 millioner dollar fra et amerikansk investorselskap.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det gjeldstyngede flyselskapet SAS har sikret en såkalt DIP-finansiering ( «debtor-in-possession») fra det amerikanske investeringsselskapet Apollo Global Management, ifølge en børsmelding natt til søndag.

Finansieringen fra Apollo skal bidra til å holde SAS i gang under omstillingsprosessen i selskapet, skriver SAS i en pressemelding natt til søndag.

– Med denne finansieringen kommer vi til å få en sterk finansiell posisjon slik at vi kan fortsette gjennomføring av den løpende driften under vår frivillige restruktureringsprosess i USA, sier styreformann Carsten Dilling.

SAS håper at finansieringen på 700 millioner dollar blir godkjent av konkursdomstolen i midten av september.

– SAS er et av Europas ledende flyselskap og vi er glade for å støtte virksomheten i perioden selskapet gjennomfører sin rekonstruksjonsprosess for å bli et sterkere selskap, sier Antoine Munfakh i Apollo.

– Dyrt, men nødvendig

Jacob Pedersen, flyanalytiker i danske Sydbank, mener dette er en veldig viktig avtale for SAS.

– Dette er en nøkkelavtale for SAS i å lykkes med Chapter-11 prosessen. Det er selvfølgelig en veldig viktig avtale, men det er også en veldig dyr avtale med høye renter på lånet, sier han til E24.

– NØDVENDIG: Analytiker Jacob Pedersen i Sydbank mener avtalen er svært viktig for SAS.

Selskapet kunngjorde 5. juli at selskapet innleder en frivillig domstolsprosess i New York i USA for å søke om konkursbeskyttelse, en såkalt Chapter 11-begjæring.

Pedersen forteller at Apollo har lang erfaring med å hjelpe selskaper som sliter.

– I denne avtalen får vi navn på et selskap som kan bli en stor aksjonær. Apollo har spesialisert seg på finansiering av kriserammede selskaper og det er ekstremt viktig for SAS. Nå som de har denne avtalen kan de gå videre og fortsette forhandling med kreditorene om å redusere gjelden.

– Dersom SAS ikke hadde fått en slik avtale ville de vært nødt til å skrote hele Chapter-11 prosessen. Det er en dyr avtale, men det er en avtale som er helt nødvendig i den situasjonen SAS er i nå.

Pedersen har ikke noe formening om hvor lenge Chapter-11 prosessen vil vare.

– Det er veldig vanskelig å si noe om. SAS har selv sagt 9 til 12 måneder, så vi er nødt til å tro på det.

Les også SAS et steg videre i rettsmaraton – fikk rettens ja til å betale utgifter

Høy rente

Ifølge meldingen vil halvparten av de 700 millionene være tilgjengelig for SAS etter domstolens godkjennelse, mens de resterende 350 millionene vil være tilgjengelig når visse vilkår i avtalen er oppfylt.

Renten på lånet tilsvarer referanserenten Term SOFR (Secured Overnight Financing Rate), som i skrivende stund ligger på 2,28 prosent, i tillegg til et påslag på ni prosentpoeng. Renten økes med to prosentpoeng hvert år ved et eventuelt mislighold, heter det i meldingen.

Lånefinansieringen innebærer flere utbetalinger, med forfall ni måneder fra siste utbetaling. Løpetiden kan forlenges tre ganger, tre måneder av gangen, betinget at SAS betaler Apollo avgifter i form av henholdsvis 0,75, 1,0 og 1,25 prosent av lånebeløpet.

I forbindelse med finansieringen har flyselskapet hyret meglerhusene Seabury Securities LLC og SEB , samt advokatselskapene Weil, Gotshal & Manges LLP og Swartling Advokatbyrå AB.