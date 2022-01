Rekordmange på jobbjakt: – Lojaliteten til arbeidsgiver er svekket

Åtte av ti har revurdert jobben i lys av pandemien, ifølge HR- og bemanningsselskapet Randstad. Markedssjefen forventer en ketchupeffekt på arbeidsmarkedet nå.

Markedssjef Christian Børresen i Randstad mener funnene i undersøkelsene deres utgjør et faresignal for arbeidstagere. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Mandag 3. januar registrerte Finn.no tidenes høyeste trafikk på jobb-sidene deres.

Det bekrefter Christopher Ringvold, leder for Finn jobb, overfor E24.

Han forteller at det er vanlig med svært høy aktivitet i stillingsmarkedet første arbeidsdag etter nyttår.

– Generelt pleier det også å være mange utlyste stillinger i januar, sier han.

Jobbanalytiker Christopher Ringvold i Finn sier det vanligvis pleier å være mange utlyste stillinger i januar. Vis mer

– Et faresignal

Finn-tallene er helt i tråd med Christian Børresens forventninger. Han er markedsdirektør i HR- og bemanningsselskapet Randstad.

De har nylig gjennomført en undersøkelse som viser at svært mange nordmenn er åpne for å bytte jobb.

Av de 800 arbeidstagerne som har deltatt i undersøkelsen, svarte 51 prosent at de i løpet av de siste 18 månedene har revurdert om jobben de har passer inn i livet de lever. I tillegg har 30 prosent vurdert dette til en viss grad.

– At åtte av ti har revurdert nåværende arbeidsplass i lys av pandemien synes vi er et svært høyt tall og et faresignal til arbeidsgiverne, sier Børresen.

Lavere lojalitet etter hjemmekontor

Randstads tall viser at omtrent 25 prosent av alle arbeidstagere bytter jobb i løpet av et år.

– Selv om det ikke er noen drastisk endring, ser vi at jobbskiftetakten stadig øker, sier Børresen.

Markedssjef Christian Børresen i Randstad. Vis mer

Pandemien har gjort arbeidsgivere særlig sårbare for å bli byttet ut raskt, mener han. Fordi blant alle som ble ansatt i fjor, er det en rekke personer som har et langt svakere forhold til arbeidsgiver enn normalt, takket være hjemmekontor.

– Mange av dem som ble ansatt digitalt har ikke den samme lojaliteten til arbeidsgiver som tidligere. Dermed sitter de også løsere i stolen med tanke på et skifte.

Børresen forteller at Randstad ser for seg en ketchupeffekt nå på nyåret med mange bedrifter som ønsker å ansette, samt en stor del av arbeidstagerne som begynner å bevege på seg.

Har samme hypotese

– Dette er noe vi ikke har nok data på ennå, men vi sitter nok med samme hypotese, sier Ken Gøran Bjørk, avdelingsdirektør HR og utvikling i Statens vegvesen.

Han forteller at mange har sluttet i vegvesenet de siste to årene. Ifølge Bjørk er det flere årsaker til dette, ikke minst en stor omstilling i fjor, men også pandemien har nok hatt en effekt, sier han.

– Vi har ansatt svært mange nye det siste året. Det er imidlertid for tidlig å si om de som ble ansatt i fjor sitter løsere i stolen, vi har ikke analysert dette tilstrekkelig ennå. Men det finnes flere eksempler, også i min egen avdeling, på folk som ble ansatt under pandemien og som har sluttet.

Han sier at den mulige hjemmekontoreffekten i form av lavere lojalitet er noe de må være oppmerksomme på.

– Mange ansatte har jobbet mye fra hjemmekontor under pandemien, og har dermed ikke hatt et fysisk miljø å gå til hver dag. Derfor følger vi nøye med på avgangstall og fokuserer på det vi vet at ansatte tiltrekkes av. Det vil si å ha spennende ting å jobbe med innenfor vårt samfunnsoppdrag, samt utviklingsmuligheter internt.

Rådville ledere

Daglig leder Mats Kristensen i Front Leadership driver med utvikling av ledere og forteller at han har strukturert oppfølging av 500–600 norske HR-direktører.

– Mange av dem er helt rådville når det kommer til hvordan de skal klare å beholde og utvikle talentene sine. Få eller ingen har helt knekt den koden, sier han.

Kristensen tror denne problematikken er forsterket av pandemiens arbeidshverdag.

Daglig leder Mats Kristensen i Leadership Weekly. Vis mer

–Helt klart, folk sitter løsere nå. På hjemmekontor blir man mer frakoblet jobben, man får ikke de samme relasjonene og det er færre kontaktpunkter med andre mennesker.

– Hva vil det bety dersom mange velger å bytte jobb samtidig?

– Når man går inn i en ny jobb så går prestasjonen og effektiviteten naturlig nok veldig ned i starten. Jeg har hørt estimater på at de som går inn i arbeidslivet nå kommer til å bytte jobb 14 ganger før de er 35. Det blir ikke engang halvannet år per jobb. På den tiden rekker man jo knapt nok å lære seg jobben før man skal ut igjen.

Kristensen sier at konsekvensen av dette kan være at virksomhetene mister kontinuitet, effektivitet og verdifull kompetanse.

– I tillegg rekker man ikke å bygge opp noe særlig følelsesmessig

tilknytning til arbeidsgiveren sin, og forskning viser at det går ut over

arbeidsprestasjonene.

– Når mange nå ser ut til å ville skifte jobb samtidig, frykter jeg at konsekvensene kan bli enda mer akutte for virksomhetene. Dagens arbeidsgivere er engstelige, virkelig.

