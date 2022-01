Norges største strøm­leverandører saksøker staten

Fortum og Fjordkraft går rettens vei for å få lov til å selge strømavtaler som Forbrukerrådet og energimyndighetene er kritiske til.

SØKSMÅL: Fjordkraft og Fortum har sendt inn stevninger til Oslo tingrett. Vis mer

Flere strømselskaper saksøker staten etter at Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) sa nei til salg av noen av deres strømavtaler.

De omtalte avtalene blir solgt under navn som «Full Kontroll» og «Lik Betaling», og ifølge selskapene gjør avtalene at strømkunder kan betale samme beløp hver måned.

Myndighetene mener på sin side de aktuelle produktene er komplekse og uoversiktlige, og har derfor pålagt selskapene å fjerne dem.

De Fortum-eide selskapene Fortum Markets, Hafslund Strøm og Norgesenergi tar nå saken til tingretten, i tillegg til Fjordkraft og dets datterselskap Trøndelagkraft.

Fjordkraft varslet sitt søksmål i fjor høst, mens det er hittil ukjent for offentligheten at Fortum har vurdert å gå rettens vei.

Uenige om regel-tolkning

– Vi mener at RME og Energiklagenemnda tolker lovverket feil når de legger til grunn at strømleverandører ikke har lov til å tilby denne tjenesten, sier kommunikasjonssjef Stian Mathisen i Fortum til E24.

Selskapene klaget på avgjørelsen fra RME, men Energiklagenemnda opprettholdt avgjørelsen.

Kommunikasjonsdirektør Jeanne Katralen Tjomsland i Fjordkraft sier selskapene sendte inn søksmålet til Oslo tingrett 14. desember 2021.

– Staten ved Energiklagenemnda og Olje- og energidepartementet har fått stevningen oversendt fra retten og har frist til 24. januar med å inngi tilsvar. Vi har så langt ikke hørt noe fra motpartene, sier Tjomsland.

Olje- og energidepartementet bekrefter overfor E24 at de har mottatt stevningen fra Fjordkraft, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere i og med at den er brakt inn for domstolen.

Heller ikke Energiklagenemnda ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Dette er saken I 2020 ble en rekke strømselskaper pålagt å avvikle strømavtaler som RME mener er «komplekse og uoversiktlige».

RME er en enhet i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og er underlagt Olje- og energidepartementet.

Selskapene klagde på vedtaket, men fikk i fjor høst klagen avvist.

Fjordkraft har varslet søksmål mot staten for å stoppe vedtaket, og har også bedt om iverksettelsen av vedtaket utsettes, i forbindelse med rettsprosessen nå er varslet.

RME har vist til tidligere uttalelser på spørsmål om de ønsket å kommentere søksmålsvarselet. I 2020 uttalte NVE-sjef Kjetil Lund til E24 at «måling, avregning og fakturering skal ifølge lovverket skje på bakgrunn av det målte forbruket. Det er det disse avtalene ikke gjør». Vis mer

Spektisk forbrukerdirektør

Fjordkraft fikk med bransjeorganisasjonen Energi Norge som partsmedhjelper i saken, og ønsket å prøve spørsmålet for retten.

Selskapet varslet derfor søksmål mot staten ved Energiklagenemda og staten ved Olje- og energidepartementet (OED). Fjordkraft sendte prosessvarselet den 4. oktober.

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket sier det er «uforståelig» for dem at selskapene forfølger saken ved å saksøke staten.

– Dette er en avtaleform Forbrukerrådet er svært skeptiske til. NVE har vært tydelige på at kundene står i fare for å miste kontrollen over egne strømutgifter, og har sammenlignet avtalen med forbrukslån, sier Blyverket.

«Nytt bunnpunkt»

E24 har fått tilgang til stevningen fra Fjordkraft, der selskapet peker på kritikken fra Forbrukerrådet.

«Statens forbrukerorgan, Forbrukerrådet, har i mediene blant annet kritisert de private parters legitime varsel om å prøve standpunktene for domstolene. Til orientering fremhever europeiske forbrukerorganisasjoner behovet for denne typen avtaler», står det i stevningen.

Varselet om søksmål fra Fjordkraft ble møtt med sterke reaksjoner fra Forbrukerrådet, som kalte det et «nytt bunnpunkt» for strømbransjen. Forbrukerdirektør Blyverket sa dette var nok et forsøk fra Fjordkraft på å lure kundene sine.

– Selskapet har tidligere blitt tatt i å tilby avtaler med hemmelige prispåslag og unnlate å varsle når de setter opp prisene, sa Blyverket den gang.

Fjordkraft har svart at de ikke kjenner seg igjen i påstandene og at sakene det refereres til er avsluttet av Forbrukertilsynet.

