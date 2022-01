125 millioner kontantstøttekroner er frivillig tilbakebetalt

Mange bedrifter har frivillig betalt tilbake penger de fikk for å komme seg gjennom pandemien. I forslaget til ny ordning vil regjeringen gjøre tilbakebetaling til et krav for bedrifter som går med overskudd.

Inngangen til Skatteetaten ved Helsfyr i Oslo. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Bedrifter som har fått krisestøtte gjennom kompensasjonsordningen for næringslivet, har til sammen frivillig tilbakebetalt 125 millioner kroner. Det viser tall fra Skatteetaten og Brønnøysundregistrene.

Krisestøtten ble gitt til bedrifter som opplevde stort fall i omsetning på grunn av pandemi og strenge smitteverntiltak. Formålet med støtten var å redde norske arbeidsplasser og unngå unødvendige konkurser.

E24s kartlegging av kontantstøtten har vist at halvparten av bedriftene som fikk støtte, kunne betalt tilbake hele støttebeløpet uten å ende året med tap. Totalt kunne over to milliarder kroner vært tilbakebetalt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) og næringsminister Jan Christian Vestre (A) under en pressekonferanse i forbindelse med lønnsstøtten. Vis mer

Denne uken la regjeringen fram forslag til Stortinget om å gjeninnføre kompensasjonsordningen, men nye begrensninger.

Bedrifter som får støtte fra nå av, må betale tilbake støtte hvis de ender året med overskudd. Bedriftene får heller ikke ta utbytte før støtten er tilbakebetalt.

Regjeringen skriver i forslaget at mange av de økonomiske krisetiltakene ser ut til å ha fungert, men at «sett i ettertid er det likevel blitt gitt støtte til en del virksomheter som trolig ville klart seg godt uten».

Regjeringen foreslår å bevilge 900 millioner kroner til kontantstøtteordningen, i tillegg bevilges 500 millioner kroner til den kommunale kompensasjonsordningen.

«Jo lenger ut i pandemien vi kommer, desto mer må det kunne legges til grunn at næringsliv, kulturliv og andre selv skal kunne håndtere moderate endringer i smitteverntiltakene. Det innebærer en større aksept for at bedrifter som ikke klarer seg på egen hånd, vil kunne gå konkurs, enn det var tidlig i krisen», står det videre i forslaget.

Les også Da staten åpnet corona-lommeboken

Partene i arbeidslivet er delt i synet på de foreslåtte endringene. NHO og Virke er kritiske, mens LO støtter endringene og vil ha enda flere begrensninger. Ifølge næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) var E24s kartlegging av støtten en av årsakene til endringene som er foreslått.