Nordic Choice ansatte 3.000 høst: – Gjør alt for å unngå permitteringer

Petter Stordalens hotellkjede måtte ut og hente ny arbeidskraft da samfunnet åpnet i september. Nå håper konsernsjef Torgeir Silseth at regjeringen sørger for at de kan bli stående i arbeid.

Konsernsjef Torgeir Silseth i Petter Stordalens hotellkonsern Nordic Choice. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Vi gjør alt for å unngå permitteringer. Det ville vært en fryktelig beskjed å måtte få nå før jul etter at flere har vært permittert lenge og gjerne flere ganger.

Det skriver konsernsjef Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels i en e-post til E24 etter regjeringens pressekonferanse om nye coronatiltak.

Nye inngripende tiltak, som skjenkestopp og innstramminger på arrangementer og konferanser rammer igjen hotellnæringen hardt. Etter 16 måneder med røde tall, gikk Nordic Choice for første gang med overskudd igjen i sommer.

3.000 nye hotellansatte

Den store «gjenåpningsdagen» i september ble feiret med pyro, bobler og livemusikk på flaggskipshotellet The Hub i Oslo. Eier Petter Stordalen jublet fra scenen, sammen med maskoten fra charterselskapet Ving.

Etter over et år med storstilt permittering og frafall, blant annet av utenlands arbeidskraft, måtte selskapet hente inn nye hender til å drifte hotellene sine. 3000 nyansettelser er gjennomført i høst, opplyser Silseth.

NEDTUR: Slik så det ut da Petter Stordalen feiret gjenåpningsdagen 25. september 2021. Nå blir det en ny runde med usikkerhet for hotellbransjen. Vis mer

Han håper, i likhet med mange andre i reise- og utelivsbransjen, at en lønnsstøtteordning kommer på plass.

– For de aller fleste bedrifter vil permitteringer være det økonomisk riktige grepet når vi igjen er ilagt næringsforbud, men det sier sitt når omtrent alle heller ber om lønnsstøtte enn reduksjon av arbeidsgiverdagene ved permittering. Bransjen tåler ikke en ny nedstenging og nedbemanning, sier Silseth.

Choice ønsker seg heller lønnsstøtte, slik at de kan ha folk på jobb og gjennomføre kurs, opplæring eller periodevask enn at folk skal sitte hjemme i julen og være usikre på jobbsituasjonen sin.

– Vi forventer nå at Støre-regjeringen holder sine ord, og at de lovede kompensasjonsordningene gir sårt tiltrengt hjelp til både små og store bedrifter som nå står i en ny dramatisk situasjon.

Usikre prognoser

Etter lysere tider i sommer og høst, anslo Silseth i et intervju med E24 at Choice ville være tilbake i pluss i 2022.

Nå ser det mer usikkert ut. Silseth påpeker at det er grunn til å håpe og tro at denne nedstengningen vil bli kortere enn sist.

– Men vi får en mye trangere inngang på året enn i våre prognoser. Fasiten har vi om omtrent et år, sier Silseth.