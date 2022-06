Brussels Airport kansellerer alle flyvninger mandag

Lufthavnen i Brussel kansellerer alle avgangene flyplassen mandag. Det skriver den belgiske avisen De Standaard.

Årsaken er en nasjonal streik. Fagforeningene krever økt kjøpekraft for sine medlemmer. Flere ansatte på ulike deler av flyplassen blir tatt ut i streiken, som vil markeres i Brussel mandag.

Det var tidligere kjent at at 157 avganger og 146 ankomster ble kansellert som følge av streiken. Søndag kveld er det imidlertid klart at alle avganger blir kansellert.

– Vi kan ikke garantere for passasjerenes sikkerhet, sier talsperson Nathalie Pierard for lufthavnen til De Standaard.

Lufthavnen var særlig bekymret for problemer i sikkerhetskontrollen.

Pierard varsler at reisende må regne med lange køer tirsdag.