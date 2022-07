Unge piloter ser forbi turbulens i bransjen

Flybransjen har vært gjennom en turbulent tid. Men studenter og nyutdannede ser likevel optimistisk på fremtiden.

Nadim Asas (21) er på vei ut i arbeidsmarkedet som pilot.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Etter en lang periode med koronarestriksjoner, permitteringer og harde forhandlinger om pilotenes arbeidsvilkår skulle man kanskje tro at unge piloter var bekymret for fremtiden. Men Nadim Asas og Sebastian Storjord ser tvert imot lyst på fremtiden i bransjen.

Nadim Asas (21) ble uteksaminert som pilot i desember 2021. Etter at han fikk utlevert sertifikatet sitt i februar har han søkt jobb i en rekke selskaper. Han har ikke fått napp enda, men lar seg ikke stresse av det.

– For noen måneder siden var jeg bekymret for arbeidsmarkedet. Men nå som samfunnet har åpnet etter corona, er jeg optimistisk. Det er spennende tider fremover og jeg har is i magen, sier han til E24.

Som nyutdannet har han ikke gjort seg opp så mange tanker om arbeidsvilkårene, forteller han.

– Jeg har ikke vært i arbeidslivet enda så jeg vet ikke hvordan det er. Men jeg setter stor pris på jobben pilotforbundene gjør for å sikre rettighetene til oss som kommer fremover.

Han har gjort seg noen tanker om utfallet av streiken.

– Jeg synes det var veldig positivt at de fikk til en avtale som innebar at de oppsagte skandinaviske pilotene kunne få jobbene sine tilbake, sier han.

SAS-streiken var over på mandag, men avtalen skal fortsatt stemmes over av medlemmene i pilotforbundene

Blodpris for å få oppsagte tilbake i jobb

Mandag ble SAS og pilotforeningene enige om en tariffavtale etter måneder med forhandlinger og femten dager med streik. Men avtalen må fortsatt stemmes over av medlemmene i forbundene. De har to uker på seg til å stemme,- og sier de nei, går SAS-pilotene automatisk på nytt ut i streik.

Avtalen inneholder en «blodpris» for å få oppsagte piloter tilbake i jobb, uttalte leder i Pilotforbundet, Oddbjørn Holsether tirsdag.

Dette ble SAS og pilotene enige om Partene i SAS-konflikten ble enige om en avtale som vil vare frem til 30. september 2027. Altså en tariffavtale som vil vare i fem år. Ifølge pilotforeningene innebærer avtalen at: Pilotene går fem prosent ned i lønn, men kommer til å ha en lønnsutvikling i tråd med inflasjonen og lønnsutviklingen i Skandinavia de kommende årene.

De 450 pilotene som ble oppsagt under pandemien, skal få tilbud om gjenansettelse.

Disse skal bli ansatt med like betingelser, uavhengig av hvor i SAS de ansettes. Vis mer

Optimistisk

På tross av dette har også leder i studentforening til pilotskolen Flight Academy, Sebastian Storjord et optimistisk blikk på fremtiden. Men i likhet med Asas synes han ikke det er lett å vite hvordan vilkårene er i arbeidsmarkedet.

– Som student er det ikke enkelt å få klarhet i hvordan arbeidsvilkårene er i ulike selskaper, forteller han.

Sebastian Storjord ser lyst på fremtidens arbeidsmarked, men er opptatt av pilotenes arbeidsvilkår.

Storjord har derfor fulgt spent med på forhandlingene om streiken.

– Vi piloter må kunne prestere hundre prosent i de få tilfellene når ting ikke går etter planen. I slike situasjoner kan summen av slike ytre faktorer bli utslagsgivende for prestasjonen. Derfor er et stabilt og trygt arbeidsmiljø en viktig forutsetning for alle piloter, sier han.

God grunn til optimisme

De unge pilotene har gode grunner til å være optimistiske med tanke på fremtidens arbeidsmarked, mener NHH-professor Frode Steen.

– Akkurat det å få jobb tror jeg skal gå veldig bra. Det er varslet pilotmangel så der er ingen grunn til å være bekymret, sier han til E24.

Når det er mangel på piloter går lønningene opp, noe som er godt nytt for pilotene, sier han.

– Startlønnen er ikke så veldig høy, men det er en veldig god lønnsstigning. Det er ikke i mange yrker man kan forvente en lønn på 900 000 til en million på toppen av lønnsstigen etter bare noen år i arbeid.

Frode Steen skjønner godt at pilotene er optimistiske

Rusk i arbeidsmarkedet

Det kan likevel være rusk noen steder i arbeidsmarkedet, sier Steen.

– Når man først har fått seg jobb i ordentlige selskaper med ordentlige kontrakter tror jeg det er en god jobb. Men så er det jo ikke alle som har gode kontrakter, spesielt i starten av karrieren, det er litt rusk der.

– De nyutdannede pilotene må for eksempel fly et visst antall timer for å skaffe seg sertifisering før de går ut i jobb. Noen jobber nesten gratis for å få inn disse timene, forteller han.

Alt i alt tror ikke Steen det vil være vanskelig å få unge mennesker til å velge seg til pilotyrket fremover.

– Det er noe spesielt med å fly, det er det mange som ønsker. Så jeg er ikke bekymret for rekrutteringen, sier han.