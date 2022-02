Tidenes resultat for Laerdal Medical: Over 100 millioner i bonus til de ansatte

Aldri har familieselskapet Laerdal Medical AS gått bedre. Pengene strømmet inn i 2021 og ga et overskudd på svimlende 813 millioner kroner. De ansatte får høye bonuser.

Administrerende direktør Alf-Christian Dybdahl i Laerdal Medical sammen med operatør Madeleine Geithus. Hun monterer en SimBaby, altså en baby-modell av Anne-dukken. Vis mer

– Ja, det ble et strålende år. Vi satte oss høye mål etter et svært godt resultat i 2020. Fjoråret endte godt over målsettingen, og resultatet økte med 46 prosent, sier administrerende direktør Alf-Christian Dybdahl i Laerdal Medical AS til Aftenbladet/E24. Han sier at økt digitalisering er en hovedårsak til suksessen.

– Vi bestemte oss for å dele av overskuddet med våre ansatte. Alle 1750 medarbeidere i konsernet fikk en ekstrabonus like før jul. Vi brukte litt over 100 millioner kroner på disse bonusene.

Laerdal ga bonus til sine ansatte også året før. Men denne gangen er beløpet enda høyere. Alle fikk minimum 7,5 prosent av årslønnen i bonus. Med en årslønn på 500.000 kroner er bonusen 37.500 kroner, mens en som tjener 800.000 får 60.000 kroner ekstra.

En del av de ansatte har innarbeidet en fast bonusordning i lønnen. Også disse fikk ekstrabonus.

Annedukken er blitt svært mye mer avansert med årene, men Resusci Anne (og hennes «slektninger») er fortsatt er svært viktig produkt for Laerdal Medical. Her administrerende direktør Alf-Christian Dybdahl. Vis mer

Tidenes vekst

Regnskapet vil Laerdal er ikke revidert og justert, men Dybdahl kan opplyse at resultatet før skatt beregnes til 813 millioner kroner etter en omsetning på nær 4,5 milliarder kroner. Omsetningen økte med 18 prosent.

– Det er med stor margin det beste resultatet vi noensinne har hatt, og den sterkeste inntektsveksten på ett år, sier Dybdahl.

Resultatet før skatt økte 46 prosent, fra 557 millioner til 813 millioner kroner. Disse tallene, som ikke er valutajusterte, gjelder Laerdal Medical AS isolert, ikke de andre Laerdal-selskapene.

Lærdal AS Åsmund S. Lærdal (1913–1981) etablerte selskapet i 1940, som barnebokforlag og leketøysprodusent. Spesielt Tomte-bilene i plast ble en stor suksess, med 100 millioner solgte i 100 land. I dag utvikler, produserer og selger selskapet Anne-dukken i mange ulike varianter. Anne-dukken er i dag en avansert pasient-robot og kan simulere både voksen, barn og eldre pasient. Selskapet har cirka 1750 ansatte, hvorav ca. 450 i Stavanger. Selskapet har virksomhet i 25 land. Safer driver akuttmedisinsk opplæring og forskning. I Tanke Svilands gate er det bygget opp en realistisk sykehusavdeling for akuttmedisinsk opptrening av helsepersonell. Laerdal Global Health er et non-profit-selskap som er dedikert til å redde liv i lavressurs-land. Driver mye opplæring av fødselshjelpere. Laerdal Foundation ble etablert for å støtte forskning innenfor akuttmedisin. Laerdal Medical AS eies av Lærdal-familien. Tore Lærdal eier vel 30 prosent mens de tre barna Hanne Kristin (født 1976), Jon Åsmund (født 1979) og Ingrid (født 1983) eier 23,3 pst. hver. Vis mer

Ansatte 123 flere

Laerdal Medical har i dag rundt 1750 ansatte globalt. Ca 450 sysselsettes i Stavanger.

– Vi er i dag 123 flere ansatte enn for et år siden. 45 av disse nye stillingene er her i Stavanger, sier Dybdahl.

Selv om hver fjerde ansatte i Laerdal arbeider i Norge, og mye av verdiskapningen skjer her, så kommer en svært lav andel av salgsinntektene herfra.

– Vi får under 1,5 prosent av inntektene våre her i Norge. Det desidert største markedet er Nord-Amerika der vi får 55 prosent av omsetningen. Deretter følger Europa med 26 prosent og Asia med 19 prosent.

Boost gjennom pandemien

Hovedeier og styreleder Tore Lærdal var svært bekymret for driften i selskapet da pandemien rammet våren 2020. Flere hundre selgere, spesielt i USA, måtte holde seg hjemme. Laerdal Medical sendte faktisk ut permitteringsvarsler tidlig i juni 2020. Men 14 dager seinere ble varslene trukket tilbake. Og resten av året økte inntektene dramatisk.

– Vi fikk en boost gjennom pandemien, og en av årsakene var de økonomiske stimuleringstiltakene som myndighetene i mange land iverksatte, sier Dybdahl. – Men pandemien gjorde også at de mange digitale tjenestene våre ble enda mer attraktive siden smittevern ble så viktig. Etterspørselen etter våre treningsdukker økte fordi klinisk praksis ble erstattet av simuleringstrening. Dette var den største enkeltårsaken til inntektsveksten.

Tore Lærdal er i dag arbeidende styreleder i Laerdal Medical AS. Han og de tre barna, som alle arbeider i bedriften, eier selskapene i Lærdal-konsernet. Vis mer

Lange kontrakter

Laerdal Medical henter stadig mer av inntektene sine fra langvarige kontrakter og abonnementstjenester.

– Det var innen opplæring av helsepersonell vi hadde den største inntektsveksten i fjor. Opplæringen skjer ved hjelp av våre avanserte Annedukker, altså pasientsimulering.

Laerdal har i dag opplærings-kontrakter med 2400 sykehus i USA gjennom samarbeidet med den amerikanske hjerteforeningen AHA. Ifølge Dybdahl er det et mål å ha 5000 sykehus på kundelisten innen 2025.

Vekst også i 2022

– Blir 2022 like strålende som fjoråret?

– Vi skal ha vekst, men vi kan ikke forvente den samme veksttakten framover. En av årsakene er at flere land avslutter stimuleringspakkene når pandemien er over.

Alf-Christian Dybdahl rykket opp som administrerende direktør 1. januar 2021, og han kan altså glede seg over tidenes beste resultat i sitt første år som toppsjef.

– Men nå ser vi framover, og det er ingen tvil om at digitaliseringen må forseres ytterligere i årene som kommer. Derfor har vi nettopp forsterket toppledelsen med ny teknologidirektør, Morten Jacobsen. Han har tidligere hatt ledende stillinger i Schibsted og Sbanken.