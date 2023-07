Prestisjebygg har stått tomt i to år: – Taper penger hver dag

Fisketorget på Rådhuskaia i Oslo skulle bli en turistmagnet og forsyne byens innbyggere med fersk fisk. Denne sommeren står bygget tomt og nedstengt for andre år på rad.

Planene om et eget fisketorg i Oslo falt i fisk da driverne gikk konkurs i september 2021. Siden den gang har prestisjebygget stått tomt og stengt.

Turistene stimler forbi det 300 kvadratmeter store glassbygget, som ligger midt mellom Aker Brygge og Oslo rådhus. Foruten måkene, som har tatt plass på taket, over Fisketorget-skiltet, er det ingen tegn til liv i bygget.

Tore Stangebye, styreleder i Fisketorget i Oslo AS

På inngangsdørene er det klistret opp lapper med påskriften «Closed». Dørene har vært stengt i snart to år.

Bygningen skulle huse Oslos eget fisketorg, som blant annet skulle selge fersk fisk og skalldyr fra fisketrålerne som ligger til kai ved rådhusbryggene. Men fiskeutsalget ble aldri noen suksess, og etter fire års drift slo driverne seg konkurs.

– Vi taper penger hver dag, så vi er svært opptatt av å få fisketorget opp og stå. Men dessverre rekker vi ikke å åpne denne sesongen, sier Tore Stangebye til E24.

Han er styreleder i Fisketorget i Oslo AS, selskapet som eier bygningen. Stangebye sier at de fremdeles jakter nye drivere.

– Ingen er tjent med at dette bygget bare står tomt. Det ser rart ut at et relativt nytt og flott bygg, på en av de mest attraktive tomtene i Oslo, skal stå mørklagt og stengt som det gjør i dag, sier han videre.

Fisketorget i Oslo ble finansiert av private investorer, og skal ha kostet 40 millioner kroner å bygge.

Underskudd tre av fire år

Et enstemmig Oslo bystyre vedtok i 2012 at hovedstaden skulle få et fisketorg.

Da dørene åpnet fem år senere, ble det møtt med lunken respons fra innbyggerne så vel som politikerne som i sin tid klappet prosjektet frem.

– Oslos fisketorg virker i all hovedsak å være en restaurant med en bitte liten fiskebod, uttalte Oslo-ordfører Marianne Borgen til Aftenposten like etter åpningen.

Etter fire års drift slo Oslo Fisketorg AS, selskapet som drev fisketorget, seg konkurs. Ifølge sluttinnberetningen til Oslo tingrett gikk selskapet med flere millioner kroner i underskudd i tre av de fire driftsårene mellom 2017 og 2020.

I oppbudsbegjæringen oppgir selskapet at nådestøtet kom som følge av coronarestriksjonene.

Ekteparet Tom og Inger Gran sier de synes det er trist at Fisketorget er stengt.

– Trist

At fisketorget står tomt og nedstengt, riktignok med lysene på, forbauser ekteparet Tom og Inger Gran, som hadde tatt turen til sentrum for å spise lunsj i sommervarmen.

– Har det virkelig vært stengt i to år? Jeg kan ikke skjønne at det ikke er noe aktivitet her. Det må skyldes prisene – det blir kanskje for dyrt for folk, sier Tom Gran.

– Det er trist at et så flott bygg, midt på Aker Brygge, skal stå tomt på denne måten. Vi får håpe de finner noen som kan drive stedet videre, skyter ektefellen Inger Gran inn.

– Kanskje de skulle fått hjelp av han TV-kokken.....Eyvind Hellstrøm? forslår hun og ler.

Slik så fiskeutsalget ut mens Fisketorget fremdeles var i drift.

– Ikke marked for fiskeutsalg

Fisketorget i Oslo AS har en festeavtale festeavtale Avtale mellom to parter som gjelder bruk av en grunneiers grunn til et eller flere formål i en bestemt tidsperiodemed det kommunale selskapet Oslo Havn som først utløper i mai 2046.

– Vi er i kontakt med en gruppe interessenter, sier Stangebye, uten å ville si noe om hvem de skal være i kontakt med.

En av utfordringene med å gjenoppta driften er ifølge styrelederen at festeavtalen sier at fisketorget primært skal være et utsalgfor fisk-, skalldyr- og sjømatprodukter. I avtalen står det eksplisitt at servering av mat og drikke ikke skal «utgjøre den dominerende delen av virksomheten».

– Helt fra begynnelsen var det meningen at det skulle være et fisketorg, hvor det primært skulle selges fisk. Det er det ikke et marked for alene. Nå jobber vi med muligheten til å endre bruken, slik at vi kan kombinere salg av fisk med arrangementer og informasjonsvirksomhet om sjø og fiskemat, samt å drive servering, sier Stangebye.

Han opplyser at selskapet betaler en leie til kommunen på rundt 300.000 kroner i året.

I regnskapet for 2021 gikk Fisketorget i Oslo AS med et underskudd på 9,7 millioner kroner. Til tross for at fisketorget til nå har vært et tapssluk, forsikrer Stangebye at eierne er innstilt på å være med videre.

– Eierne er langsiktige, og har vært med helt fra starten av. De er svært opptatt av å få bygget opp og stå, sier styrelederen.