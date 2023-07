Varsler millionsøksmål mot Norge etter Esa-sak

Advokat Nicolay Skarning samler bedrifter til gruppesøksmål mot staten for brudd på EØS-avtalen. To bedrifter er nå klare, og kan ha erstatningskrav på mellom fem og ti millioner kroner, varsler Skarning.

Advokat og partner Nicolay Skarning i Simonsen Vogt Wiig.

EØS-tilsynet Esa (Efta Surveillance Authority) gikk onsdag ut og sa at de mener Norge har innført «uberettigede og uforholdsmessige» regler for innleie fra bemanningsforetak. Tilsynet mener at Norge bryter med vikarbyrådirektivet og friheten til å kunne yte tjenester innenfor EØS-området, og åpner sak.

Nå samler advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig samler til gruppesøksmål mot Norge som følger av Esas konstatering av brudd på EØS-avtalen.

– Vi mener ESAs brev er tilstrekkelig til at vi nå kan varsle millionsøksmål mot staten for brudd på EØS-avtalen, og samler nå alle dem som har tapt på innleieforbudet til erstatningskravet, sier advokat Nicolay Skarning.

Hittil har to bedrifter meldt seg, og Skarning regner med at det blir mange flere som tilslutter seg gruppesøksmålet i tiden fremover. Han sier de regner med å bruke god tid på søksmålet.

Bedriftene som er klare, kan ha erstatningskrav på mellom fem og ti millioner mot den norske staten, som følge av tapt inntekt siden 1. april, datoen de nye innleiereglene trådte i kraft.

– Alle bedrifter som har tapt penger siden 1. april kan komme til oss og bli med på gruppesøksmålet, sier Skarning.

Inviterer til gruppesøksmål

I et brev til medlemmene i organisasjonen SMB Norge torsdag, skriver advokat Skarning at det er grunnlag for erstatningssøksmål mot staten for de tap som innleieforbudet har medført bedriftene og inviterer bedriftene til å melde seg til gruppesøksmålet.

Foreningen for små og mellomstore bedrifter, SMB Norge, har rundt 5.500 medlemsbedrifter i Norge.

– Ut fra de tilbakemeldinger vi har fått, kan flere bedrifter ha tapt store summer på oppsigelser, tap av kontrakter, tap av anbud, manglende oppfyllelse av kontrakter osv. som følge av forbudet mot innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak ved midlertidig behov. Dette er det naturlig å kreve erstatning av staten for, skriver Skarning i brevet.

Spørsmålene fra Esa til regjeringen tidligere i år kom som følge av at Esa hadde mottatt flere klager etter innføringen av de nye reglene i desember.

– Vi er selvfølgelig veldig glade for å bli hørt, sa SMB-sjef Jørund Rytman til NTB onsdag.

– Dette har hatt drastiske konsekvenser for bedrifter som mister oppdrag, og for ansatte som mister jobben, sa Rytman.