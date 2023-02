Sterk vekst for Color Line

Rederiet fikk omsetningsrekord i 2022, til tross for pandemibegrensninger og uro på markedet.

Color Line er et norsk fergeselskap, eid av Color Group ASA. Selskapet ble etablert i 1990.

Color Lines driftsinntekter endte på 5,8 milliarder kroner, og driftsresultatet ble 1,2 milliarder i 2022 (ebitda). Året før var de på 2,6 milliarder og 211 millioner.

Driftsresultatet (ebit) ble på 598 millioner kroner i 2022, opp fra -386 millioner kroner i 2021.

– Til tross for geopolitisk uro og høye energipriser, opplevde vi stor pågang fra utenlandske gjester i vintermånedene. Det ble ny rekord i høysesongen og en solid førjulsperiode, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

Rederiet fraktet i alt nærmere 3,6 millioner passasjerer og 190,000 fraktenheter (12-m ekvivalenter). Antall bookinger viser at den positive utviklingen for selskapet fortsetter inn i 2023, ifølge pressemeldingen.

Mot slutten av året solgte de deres to eldste skip, MS Color Viking og frakteskipet MS Color Carrier.

– Dette har bidratt til å effektivisere deler av den operative driften og styrke vår robusthet, sier Kleivdal.

Selskapet har ikke opplyst hva de solgte skipene for, men i desember opplyste selskapet at salget ble gjort til markedsmessige vilkår «med et vederlag over bokført verdi».