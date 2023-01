Flyr-reisende på Gardermoen: – Det ser jo litt mørkt ut nå

GARDERMOEN: Reisende som skal fly med Flyr mandag, syns det er trist hvis selskapet ikke overlever.

MALAGA: Flyrs avgang til Malaga, går som planlagt mandag morgen.

– Det ser jo litt mørkt ut nå, sier Jan Oscar Frigård.

Han er på Gardermoen og skal fly med Flyr til Malaga i dag.

Det kriserammede flyselskapet opplyser at trafikken går som normalt mandag. Selskapet er i en alvorlig finansiell situasjon etter at selskapet ikke lyktes med den nye finansieringsplanen. Styret vurderer nå alternativer for videre drift.

– Jeg er ikke spesielt bekymret og håper det går som planlagt. Utover det får vi ta det som det kommer, sier Frigård.

FØRSTE TUR: Ekteparet Frigård er på sin første flytur med Flyr i dag.

– Stoler på Sissener

Forvalter Jan Petter Sissener er gjennom sitt fond Canopus største aksjonær i Flyr.

Til E24 sier han at selskapet har gjort sitt ytterste for å finne egenkapital.

– Så får vi se om de finner en løsning. Vi hadde et åpent sinn og ville se om andre investorer kom på banen.

Sissener var blant arkitektene bak redningsplanen som nå feilet.

– Jeg har ikke bestemt meg for hva jeg gjør videre nå, sier Sissener.

Halvard Sæther er også blant reisende på vei til Malaga mandag morgen.

– Vi håper virkelig det ordner seg, for vi har vært veldig fornøyd med Flyr. Vi stoler på Sissener, sier han.

MALAGA: Halvard Sæther og Mona Sivertsen skal være i Malaga i to måneder.

Trangt i lufta

Ved gate på Gardermoen skal de reisende til Malaga.

– Det er veldig synd hvis de ikke klarer å finansiere. Det burde ha livets rett, men har du ikke penger, så har du ikke penger, sier Lars Ode Vollum.

Vollum har selv jobbet i SAS i flere år.

– Dette er en bekreftelse på at det er trangt i lufta. Det er for mange flyselskap, for mye dårlig kvalitet og altfor billig i forhold til kostnadene, sier han og fortsetter:

– Det er veldig vanskelig å klare seg. Hvis Flyr går dukken nå, så er de nok ikke alene.

SAS: Lars Ode Vollum har selv jobbet flere år i SAS. I dag er han på tur med Flyr.

Kroken på døra

At det er for mange flyselskaper, bekreftes av NHH-professor, Frode Steen.

– Nå har vi fire flyselskaper som flyr innenlands i markedet, inkludert Widerøe. Widerøe har også vokst, ikke minst på utland, og er der i direkte konkurranse med Flyr. Alt dette gjør at det blir trangt i det norske markedet. Det er ikke nok bergensere som skal fly til Oslo klokken 07 på morgenen hvor det går tre selskaper innenfor 25 minutter. De klarer ikke fylle flyene, sier han til E24.

Steen mener dette i verste fall kan være kroken på døra for Flyr.

– Gitt usikkerhet i resten av markedet, så er spørsmålet om noen er villig til å betale nok penger for å se hva som skjer med SAS og sommersesongen, før de eventuelt gir seg, sier han.

Flyr-aksjen raser på Oslo Børs mandag. Ved 12-tiden er aksjen ned mer enn 70 prosent.

Finansieringsplanen som ble offentliggjort i november 2022 forutsatte en gitt kurs per aksje. Aksjekursen har imidlertid over tid ligget under det som var nødvendig for å kunne gjennomføre planen.

Selskapet har derfor siden før jul jobbet med å finne løsninger for å skaffe nødvendig kapital til en alternativ finansieringsplan.