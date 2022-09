Milliardhopp for Olav Thon Gruppen

Konsernet håver inn, og leverer sitt beste halvårsresultat noen gang.

MILLIARDER: Olav Thon gikk av som konsernsjef i april i år, og fungerer nå som arbeidende styreformann.

– De aller fleste virksomhetsområdene i Olav Thon Gruppen utviklet seg godt, og på tross av økt økonomisk usikkerhet og kraftige renteøkninger oppnådde Olav Thon Gruppen det høyeste halvårsresultatet noensinne, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Driftsinntektene endte én milliard høyere sammenlignet med samme periode i fjor, viser halvårsrapporten til selskapet. Totalt omsatte Olav Thon Gruppen for 5,8 milliarder kroner.

Resultatet før skatt endte på 5,3 milliarder kroner. Resultatet før skattekostnad, verdiendringer/avskrivninger og valuta havnet på to milliarder kroner.

Det største inntektshoppet på 766 millioner kroner kommer fra «losji», altså hotellovernattinger.

Varesalget knyttet til hotellvirksomheten økte også med 272 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Eiendom for 119 milliarder

I første halvår økte markedsverdien på konsernets eiendomsportefølje med 7 milliarder kroner til 119 milliarder kroner.

Thon Eiendom solgte boliger for 210 millioner kroner i årets første halvår. Det er mindre enn halvparten av boligsalget på 481 millioner kroner på samme tid i fjor.

Leieinntektene økte med 200 millioner kroner.

Konsernets egenkapital økte til 69 milliarder kroner, og konsernets likviditetsreserver var 12 milliarder kroner ved halvårsskiftet.

– Selv med økt usikkerhet og høyere markedsrenter er Olav Thon Gruppen godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, sier Sperre.

Kjøpesentervekst

Olav Thon Gruppen har 93 kjøpesentre i porteføljen. Resultatet for første halvår indikerer en aldri så liten shoppingfest blant konsernets kunder.

Omsetningen på 33,5 milliarder kroner tilsvarer en vekst på 11 prosent i Norge, og 125 prosent vekst i Sverige.

– Omsetningstallene på kjøpesentrene er nå vesentlig høyere enn pandemiårene. Sammenlignet med 2019 er økning rundt 15 prosent. Dette viser med tydelighet at konsernets kjøpesentre har styrket seg gjennom pandemien, og at de fortsetter å være attraktive og populære møteplasser for varehandel, service og opplevelser, sier Sperre.

Milliardinvesteringer

Olav Thon Gruppen investerte 1,5 milliarder kroner i årets første halvår. Flere store prosjekter er også ferdigstilt. Blant annet to logistikkbygg ved Gardermoen på totalt 46.000 kvadratmeter

– Konsernets største pågående prosjekter er utvidelse av Lørenskog Storsenter og oppføring av Thon Hotel Snø med 300 rom ved SNØ helårsarena for ski på Lørenskog i Oslo-området, skriver selskapet i halvårsrapporten.

Konsernet Olav Thon Gruppen omfatter mange virksomheter, hvorav kjernevirksomhetene er eiendom og hotell. Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon-stiftelsen, som gir deler av overskuddet i Olav Thon Gruppen til samfunnsnyttige formål.