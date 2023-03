Politiet tar onsdag stilling til varetektsfengsling etter aksjonen mot fiskerinæringen

Politiet skal i løpet av dagen ta stilling til om de skal be om varetektsfengsling for de tre som er pågrepet etter storaksjonen mot fiskerinæringen tirsdag.

KV «Bison» var en av kystvaktens fartøy som var involvert i aksjonen tirsdag. (arkivbilde)

– Vi har fått forklaring fra to av de siktede. Den siste ble pågrepet sent i går ettermiddag og er ikke avhørt, sier politiadvokat Ronny Jørgensen i Troms politidistrikt til Nordlys.

To personer fra Troms og én fra Møre og Romsdal ble pågrepet i den omfattende aksjonen tirsdag morgen. Med bistand fra Kystvakten ransaket Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og Økokrim flere skip, fiskemottak og kontorlokaler, blant annet på Vannøya i Troms.

Bakgrunnen for aksjonen var en ordinær kontroll ved et fiskebruk i desember 2020. I etterkant valgte Fiskeridirektoratet å politianmelde fiskebruket.

Tre rederier og et landselskap har også status som siktet i saken. Politiet har ikke ønsket å spesifisere siktelsene ut over at det omhandler brudd på fiskeri- og regnskapslovgivning.

Mistanken mot fiskebruket i 2020 dreide seg om kvoteunndragelse og omskriving mellom arter, henholdsvis torsk og sei, bekrefter seniorrådgiver Anne Tove Sivertsen i Fiskeridirektoratet til Fiskeribladet.