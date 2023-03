Elkjøp-ansatte får permitteringsvarsel etter storbrann: – Dager med sjokk og mye følelser

Onsdag skulle de ansatte starte i ny jobb. Nå varsles de i stedet om mulige permitteringer.

UTBRENT: Innsiden av Elkjøpbutikken på Bamble er totalt utbrent etter brannen. Bildet er tatt gjennom en døråpning fra utsiden av butikken.

Elkjøpbutikken på Bamble skulle åpne onsdag denne uken. Lørdag ble den totalskadet etter brann.

Totalt skulle nærmere 30 ansatte starte i ny jobb onsdag. Slik blir det altså ikke.

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Øystein Eikedal, opplyste til VG lørdag kveld at det var skader for flere titalls millioner som følge av brannen.

Permitterer

Mandag ettermiddag opplyser Elkjøp overfor VG at de muligens må permittere de ansatte etter hendelsen.

– Det har vært en sår helg. Det er ufattelig trist at vår nye Elkjøp-butikk som var åpningsklar, ble totalskadet under brannen som oppsto lørdag kveld. At vi nå ser oss nødt til å muligens permittere våre medarbeidere er en tung beslutning, sier Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef i

Elkjøp Norge i en mail til VG.

Hun skriver videre at kjeden nå gjør det de kan for å finne midlertidige arbeidsplasser og løsninger til så mange som mulig.

FLAMMER: Det var omfattende arbeid å få kontroll over brannen i industribygget i Bamble.

Varehussjef ved Elkjøp Bamble, Simen Røch Lindkvist, sier i e-posten som er sendt til VG at han har sett sine ansatte stå på sent og tidlig for å få klar butikken som skulle åpne onsdag.

– Det har vært tøffe dager med sjokk og mye følelser. Jeg har ikke ord for hvordan det føles å se butikken sin, som man sammen med medarbeidere og kolleger har gledet seg til å åpne dørene på, stå i brann. Det er usikkert hva som skjer videre, derfor er det med tungt hjerte at det nå i ettermiddag gis permitteringsvarsler, sier han.

Nedbemanning og nå brann

I januar gikk Elkjøp gjennom en nedbemanningsprosess. Det førte til at mange i kjeden mistet jobben.

Mange av de ansatte ved Elkjøp Bamble kommer fra en annen Elkjøp-butikk som måtte legge ned etter nedbemanningsprosessen.

– Vi var så glade for at vi i denne prosessen fant nye arbeidsplasser til de som var berørt. Det kjenner vi på alle sammen. Det som er det viktigste for meg og oss nå, er å ta vare på medarbeiderne mine i denne perioden.

Sammen med Elkjøp Norge sentralt er vi aktivt i gang med å finne arbeidsplasser til så mange som mulig mens vi står i denne uavklarte situasjonen.