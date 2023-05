Rekorduke for Kiwi-butikk nær grensen: – Svenskene er her hele tiden

Flere svensker «harryhandler» i Norge, og de handler mer, forteller to Kiwi-kjøpmenn.

ÅRSREKORD: Malin Therese Berger, butikksjef ved Kiwi Svinesundsveien i Halden, forteller at butikken nådde årsrekord i omsetning forrige uke. At det var pinsehelg bidro, tror hun.

– Før så man veldig godt hvem som var svensker basert på handlekurven. Nå handler de alt mulig, sier Malin Therese Berger, butikksjef ved Kiwi Svinesundsveien i Halden.

Tirsdag kom grensehandelstall for første kvartal fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

De viste 9 prosent lavere omsetning enn samme periode i fjor, da det fremdeles var pandemirestriksjoner, og hele 52 prosent lavere omsetning enn i 2019.

Bakteppet er en prisvekst på mat som er sterkere hos svenskene enn hos oss. I tillegg gjør en svak norsk krone at svenskene får mer for pengene her.

Dermed er omvendt «harryhandel» blitt et faktum.

Rekordomsetning

Det merker Berger. Butikken hun driver er et knapt år gammel og ligger rundt fem kilometer fra svenskegrensen.

– Svenskene er her hele tiden. I tillegg er det flere lokale kunder nå. Mange sier at det ikke er like lønnsomt å dra til Sverige lenger.

Den siste tiden har det tatt seg ekstra opp.

– Omsetningen i forrige uke var årets høyeste, sier Berger.

Kollega Henrik Norum-Johansen, butikksjef ved Kiwi Risum – også den i Halden – deler opplevelsen.

HALDEN: Butikksjef Henrik Norum-Johansen ved Kiwi Risum ser at svenskene handler mer av alt nå.

– Det har vært mye svenske kunder. De har alltid vært her for å kjøpe kvalitetsvarer, som makrell og annen fisk. Nå handler de litt mer av alt.

Butikksjefene sier at de ikke har tall på nøyaktig hvor mange av kundene deres som faktisk er svensker.

Ingen varig løsning

NHO Mat og Drikke kaller de ferske grensehandelstallene for en gledelig tilbakegang. Samtidig advarer administrerende direktør Petter Haas Brubakk mot å bli altfor glad på vegne av norsk verdiskaping.

Årsakene som trekkes frem som forklaring på fallet er ingen varig løsning, poengterer han i en pressemelding.

INGEN SOVEPUTE: Administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke frykter grensehandelstallene vil sprette tilbake når kronen styrker seg.

– Det må ikke bli en sovepute at en svak norsk krone gjør grensehandel mindre lønnsomt. Da er problemet like stort igjen så snart kronen styrker seg igjen, sier Brubakk.

Han understreker samtidig at handelslekkasjen til Sverige, som ifølge SSB kom på 1,9 milliarder kroner i første kvartal, er for stor.

– 1,9 milliarder kroner brukt av nordmenn i Sverige er 1,9 milliarder kroner tapt i Norge. Det er et tap av verdiskaping og arbeidsplasser som regjeringen snarest mulig må gjøre noe med.