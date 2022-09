Trøndersk eiendomsmilliardær har flyttet til Sveits

Eiendomsinvestor Francis Stückrath Hay flyttet i fjor til Bø i Vesterålen. Nå går turen videre til Hergiswil i Sveits.

Milliardæren Francis Stückrath Hay har meldt flytting til Sveits. Her avbildet ved en tidligere anledning.

Flyttemeldingen ble registrert 13. september i år, viser informasjon fra Folkeregisteret.

Dermed reiser Hay hakk i hæl etter Kjell Inge Røkke, som i et åpent brev til aksjonærene i Aker meldte sin egen flytting til Lugano bare dagen før.

Også investor Tord Ueland Kolstad har nylig meldt flytting til alpelandet.

Francis Stückrath Hay er eier og styreleder i eiendomsselskapet Norinvest, som besitter et femtitalls eiendommer i og rundt Trondheim.

I ligningstallene er han oppført med en formue på over 700 millioner kroner. Bladet Kapitals oversikt over landets 400 rikeste har beregnet den reelle formuen til å ligge på 2,4 milliarder kroner.

Adresseavisen omtalte Hays flytting tirsdag kveld. Det har ikke lyktes E24 å komme i kontakt med Hay onsdag.

Halvannet år i Bø

Adressa skriver at Hay har jobbet med utflytting over tid, noe de også spurte den trønderske eiendomsmilliardæren om i sommer.

Hay ønsket da ikke å svare direkte spørsmål om Sveits-flytting, men antydet overfor avisen at han syntes det norske skattetrykket var høyt.

Noe lettere har det imidlertid vært i Bø i Vesterålen, hvor Hay har vært folkeregistrert siden like før fristen for flyttemelding gikk ut nyttårsaften 2020.

I 2019 vedtok kommunestyret, med ordfører Sture Pedersen (H) i spissen, å senke formuesskatten. Den nye satsen ble innført i Bø 1. januar 2021, og etter stuntet ble Bø noe spøkefullt kjent som «Norges Monaco».

I et intervju med VG i fjor omtalte ordfører Pedersen skattestuntet som en braksuksess. Samtidig var han åpen om at han var skuffet over «skatteflyktningene» som ikke flyttet på ordentlig.

– Må bestemme selv hvor de skal bo

Til E24 onsdag sier Bø-ordføreren at Hay fortalte ham om flytteplanene i august.

– Han understreket at han fortsatt var på tilbudssiden når det gjelder investeringer. Tanken han hadde gjort var å investere i Bø. Det har han ikke gjort ennå, men jeg er takknemlig for at han fortsatt vil det.

– Folk må for øvrig selv bestemme hvor de skal bo. Min drivkraft er investering og å skape arbeidsplasser, sier Pedersen.

– Sa Hay noe om hvorfor han velger å flytte fra Bø?

– Jeg får ofte slike spørsmål, men faktum er at vi prater veldig lite om skatt. Vi prater bare om investeringer, sier Pedersen.

Følger etter Dæhlie og Aas

Hay blir nå den tredje i rekken av formuende nordmenn som har kommet til Bø etter at formuesskatten ble satt ned, og som deretter har vendt snuten mot Sveits.

Bjørn Dæhlie kjøpte seg hus i Bø i 2019, og uttalte til da til VG at grunnen var kuttet i formuesskatt i kommunen. I oktober 2020 ble det kjent at han solgte huset i Bø i Vesterålen, og flyttet videre til Zug i Sveits.

I februar i år spente eiendomsmilliardær Kjartan Aas skiene på seg i Andermatt, også han etter først å ha meldt flytting til Bø. Aas erkjente imidlertid overfor E24 at nordlandskommunen ikke var for ham.

– Det fungerte ikke i det hele tatt. Jeg trivdes ikke og var der langt fra nok til å få skattefordelene. Så da måtte jeg flytte ut, sa Aas i februar.