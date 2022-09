Detur-reisende får turene avbrutt og må betale store summer for å få bli

Reisende har opplevd at turen blir avbrutt og flere sier de er kastet ut av rommene sine hvis de ikke betaler.

DETUR: Reiseselskapet Detur opplever utfordringer og misfornøyde reisende.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– I går kveld ble jeg oppringt av Detur, som sa at jeg måtte pakke og dra hjem, sier Sissel Engebretsen.

Hun var på ferie i Alanya i Tyrika, og skulle etter planen være på tur i en uke til.

– Jeg skulle egentlig ikke hjem før neste fredag, men de sa at flyet var kansellert. Jeg ble lei meg, sier hun til E24.

AVBRUTT: Sissel Engebretsen opplevde å få turen til Tyrkia avbrutt.

Faks med informasjon om salg

Reiseselskapet Detur får nå kritikk fra flere reisende, som opplever å få sine reiser avbrutt.

Det svenske selskapet har en egen avdeling i Norge hvor det selges pakketurer til fire steder i Tyrkia, og til de greske øyene Rhodos og Kreta. Prisene ligger fra rundt 2000 kroner per person per uke og er inkludert fly tur/retur og overnatting.

Ifølge SVT opplever reisende å bli kastet ut av hotellene, dersom de ikke betaler for rommene. Dette til tross for at reisene er forhåndsbetalt til Detur.

Flere skal også ha mottatt informasjon fra Detur om at selskapet er solgt og at de derfor selv må betale for oppholdet, skriver den danske avisen B.T.

Svenske Kenneth Österberg var på ferie på Kreta, da de fikk beskjed fra hotellet om at de måtte betale 1300 euro for oppholdet.

– Vi hadde forhåndsbetalt til Detur da reisen ble bestilt. Mange i resepsjonen var forbanna. Vi har ikke fått noe informasjon fra Detur, sier Österberg til E24.

– Falskt og uredelig

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Detur, men selskapet har besvart henvendelsen med en e-post.

I e-posten skriver de at informasjonen om at selskapet er solgt, er sendt ut via faks og at denne er falsk.

– Faks er en utdatert kommunikasjonsmåte som ikke brukes av Detur. En faks vil inneholde automatisk generert informasjon som viser fra hvilket nummer den er sendt, og dato og klokkeslett den er sendt, står det i en e-post til E24.

Videre skriver Detur:

– Det står at gjestene må betale til hotellet direkte og deretter sende kvitteringen til Detur for refusjon. Dette er falskt og uredelig.

Detur understreker at gjestene ikke skal betale direkte til hotellet.

– Dette er helt klart en bløff og saken ligger hos tyrkiske myndigheter og etterforskes av tyrkiske myndigheter og Detur.

Kansellerer chartersesong

Detur benekter at det er de som har sendt ut faksen med informasjon om betaling av hoteller, men selskapet informerer om at de er i gang med en større omstrukturering.

I en e-post til E24 begrunner de behovet for omstrukturering med utfordrende tider for reiselivsnæringen, og viser til pandemi, streik og krig.

– Det har ført til at situasjonen for selskapet er utfordrende og fører til behov for omstart. Dette innebærer endringer i organisasjonen og i organisasjonens prosesser. Produksjons- og driftsaktiviteter blir satt på hold i en periode. Resten av chartersesongen 2022 vil bli kansellert.

– Vi beklager ulempene dette kan medføre for de som får sine reiser avlyst, skriver Detur.

Dette er andre gang på kort tid at kunder av reiseselskapet Detur opplever trøbbel.

Tidlig i juni kansellerte selskapet 90 Syden-turer fra Norge, og flere frustrerte passasjerer sa de ikke hadde fått pengene tilbake.

Detur begrunnet kanselleringene den gang med at manglende etterspørsel hindret dem fra å gjennomføre turene.

Les også Har ikke fått pengene tilbake av Detur: – Vi føler oss lurt