Fersk rapport: Internasjonale selskaper skattet 37 milliarder kroner til Russland i fjor

Internasjonale selskaper som fortsatt er til stede i Russland, hadde en omsetning på 213,9 milliarder dollar i 2022.

Pepsi tjente 4,7 milliarder dollar i Russland i 2022, ifølge en fersk ukrainsk rapport. McDonalds har trukket seg ut av Russland og overlatt driften til et russisk selskap, med en klausul om å kunne kjøpe tilbake restaurantene innen 15 år.

Gi meg kortversjonen

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Det viser en rapport fra Kyiv School of Economics (KSE) som ble publisert tirsdag.

14,1 milliarder dollar av dette var overskudd, og de internasjonale selskapene har betalt minst 3,5 milliarder dollar i skatt til Russland basert på dette overskuddet.

Skattesummen til den russiske statskassen tilsvarer 37,4 milliarder norske kroner.

Ukrainske myndigheter ønsker å rette oppmerksomheten mot disse summene, for å presse internasjonale selskaper til å trekke seg ut av Russland.

Les også Beregning: «Skjult» norsk handel med Russland for mer enn én milliard

Milliardene gjelder kun skatt på overskudd, og inkluderer ikke arbeidsgiveravgift, inntektsskatt eller merverdiavgift.

«Lukrativt»

– Dette er kun toppen av isfjellet og sannsynligvis en vesentlig undervurdering av den totale skatteregningen, skriver rapportforfatterne.

Rapporten, kalt «The business of staying», er laget av KSE i samarbeid med B4Ukraine, som er en sammensatt gruppe av ukrainske og internasjonale ikke-statlige, frivillige organisasjoner.

De legger til at det har vist seg «ekstremt lukrativt» for de internasjonale selskapene å bli værende i Russland.

«Desto mer urovekkende er det til hvilken grad disse selskapene har betalt milliarder av dollar i selskapsskatt til Kreml mens Putin fører en grusom og uprovosert krig mot Ukraina», heter det.

Nøkkeltall fra rapporten Internasjonale selskaper med tilstedeværelse i Russland tjente over 213,9 milliarder dollar gjennom sine lokale russiske forretninger i 2022. De samme selskapene tok til sammen et overskudd på 14,1 milliarder dollar, og skattet 3,5 milliarder dollar av dette igjen. Selskaper med hovedkvarter i EU-land tjente 75,2 milliarder dollar i 2022, med 594 millioner dollar i skatt. Amerikanske selskaper troner øverst på inntektslisten, foran Tyskland, Sveits og Japan. Kilde: «The Business of Staying», Kyiv School of Economics, B4Ukraine Vis mer

Les også Mondelez-sjefen håper de som har boikottet snur: – Jeg håper de går inn i en dialog om dette

Alkohol og tobakk

Delt inn i sektorer er det tobakk og alkohol som rager øverst på inntektstoppen for utenlandske selskaper i Russland.

Japan Tobacco International hadde 7,4 milliarder dollar i inntekter i 2022, en oppgang på 1,5 milliarder fra 2021. Konkurrenten Phillip Morris tjente 7,9 milliarder dollar, og betalte 206 millioner i selskapsskatt.

Amerikanerne uttalte til Financial Times i februar at de heller ville fortsette sin tilstedeværelse i Russland enn å selge unna for mindre enn selskapet var verdt.

Raskt omsettelige forbruksvarer, hvor man finner selskaper som Mondelez, Procter & Gamble og Unilever, er den nest største sektoren.

Unilever ble lagt til Ukrainas svarteliste over «internasjonale krigssponsorer» forrige helg, mens Mondelez har vært der siden mai.

SAS’ boikott av næringsmiddelgiganten nevnes da også i rapporten.

Blant andre selskaper som trekkes frem, men fortsatt ikke er på Ukrainas offisielle svarteliste, er Pepsi, som tjente 4,7 milliarder dollar i Russland i 2022. Det tilsvarer 50 milliarder norske kroner.

Pepsi har sluttet å selge Pepsi-Cola, 7-up og Mirinda i Russland, men fortsetter med andre produkter, som melk og babymat, ifølge en uttalelse fra selskapet.