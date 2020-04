Kleskjedene Brandstad og Wagner slått konkurs i Norge

I alt 30 butikker og 170 ansatte rammes. Etter flere år med store tap, sier eierne at coronaviruset og stengte butikker er årsaken til konkursen.

OPPBUD: Brandstad har spesialisert seg på herreklær og solgt merker som Diesel og Replay. Her fra butikken på kjøpesenteret Byporten i Oslo sentrum. Vis mer Foto: Eivind Bøe

Publisert: Publisert: 29. april 2020 19:22

Selskapet Wagno AS meldte oppbud onsdag, går det frem av en kunngjøring i Brønnøysundregistrene og en pressemelding.

Konkursen omfatter totalt 30 butikker og 170 ansatte under kleskjedene Brandstad og Wagner i Norge, opplyser bostyrer Ellen Schult Ulriksen.

De to kleskjedene har spesialisert seg på salg av herreklær, og har hatt merker som Diesel, Lindbergh, Replay, Shine Original og Jack’s.

Fremtiden til de ansatte som rammes av konkursen avhenger av om selskapet kan drive videre. Bostyrer Schult Ulriksen sier de nå jobber med å sikre videre drift. Håpet er at noen kjøper boet, eller hele eller deler av varelageret.

Store tap

I pressemeldingen fra de danske eierne står det coronaviruset og påfølgende stenging av butikker «har hatt en alvorlig negativ effekt på den operasjonelle og finansielle prestasjonen til Wagno AS».

– Som en konsekvens har styret i Wagno AS åpnet konkurs etter norsk lov. Basert på begjæringen er Wagno AS blitt tatt under konkursbehandling av retten i Oslo, heter det i meldingen.

Regnskapsinformasjon fra Proff.no viser at Wagno AS omsatte for 65 millioner kroner i 2018, som er de siste tilgjengelige tallene. Da tapte selskapet 12 millioner kroner.

Bunnlinjen har vist røde tall i syv av åtte driftsår.

Det samlede årsresultatet er på minus 49 millioner kroner siden 2011, som er året selskapet ble registrert.

– Dere skriver at coronaviruset er årsaken til konkursen. Men selskapet har tapt penger i mange år?

– Det er ingen i bransjen vår som har kapitalisert virksomheten sin med Covid-19 i tankene. Bransjen vår er hardt rammet, og det gjelder dessverre også Wagno AS, med Wagner- og Brandstad-butikkene, skriver Ole Koch, som er sjef i det danske eierselskapet PWT, i en e-post.

Pengetrøbbel i Danmark

I Danmark jobbes det nå for at eierselskapet skal overleve. Danske PWT Group er nå i gjeldsforhandlinger og har satt i gang en restrukturering. PWT eies igjen av blant andre fondet Polaris Private Equity.

De 30 butikkene som rammes av konkursen i Norge er fordelt likt mellom Brandstad og Wagner, slik at konkursen omfatter 15 Brandstad-butikker og 15 Wagner-butikker.

Brandstad var tidligere eid av Moods of Norway, men ble solgt til Danmark høsten 2018 etter at sistnevnte gikk konkurs.

Wagner har slått seg konkurs før, tilbake i 2011 da selskapet begjærte oppbud etter svak lønnsomhet.

Tidligere denne måneden slo også kleskjedene Ricco Vero og Masai seg konkurs.

Til tross for flere krisepakker fra staten er det ikke alle selskaper som overlever coronakrisen. Skatteetaten har i mars unngått å slå selskaper konkurs før krisepakkene kommer, og derfor er antallet unormalt lavt, men det anslås at dette tallet vil stige betraktelig den neste tiden.