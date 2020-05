Moods-sjef overtar driften av Brandstad og Wagner

Jan Egil Flo forteller at han meldte seg så snart konkursen ble kjent.

Brandstad har spesialisert seg på herreklær og solgt merker som Diesel og Replay. Her fra butikken på kjøpesenteret Byporten i Oslo sentrum. Vis mer Eivind Bøe/E24

Publisert: Publisert: 30. april 2020 20:29

– Vi skal drive butikkene videre i minimum en måned, men vi vet ikke så mye mer enn det. Vi kjøper varelager, inventar, utstyr og varemerker, sier Jan Egil Flo til E24, og legger til at de er åpen for at andre kan komme og kjøpe enkeltbutikker eller hele kjeden.

Det er gjennom selskapet Retail Drift han nå kjøper fra boet etter kleskjedene. Han har tidligere gjort det samme med varelageret til Superdry.

Det var også dette selskapet Moods of Norway-gründeren kjøpte tilbake klesmerket med da det gikk konkurs.

– Det er butikker vi kjenner godt, sier Flo og viser til at Moods of Norway eide Brandstad frem til det ble solgt til Danmark høsten 2018.

Les på E24+ (for abonnenter) Kjøkkenimperium permitterte 1200 ansatte. Nå er de fleste tilbake i jobb

Rydding

Flo forteller at han foreløpig ikke kan si mye om fremtiden til de 30 butikkene som var med i konkursen, men at det allerede er klart at de vil starte opphørssalget allerede denne uken.

– Først skal vi drive opprydding og opphørssalg, sier Flo.

Kleskjedene Brandstad og Wagner ble slått konkurs onsdag, da selskapet Wagno AS meldte oppbud.

Bostyrer Ellen Schult Ulriksen i Haavind bekrefter salget. Hun forteller at de har hatt 30 interessenter, og fikk inn syv bud.

– Det budet boet har akseptert er vesentlig bedre enn neste bud, og sikrer i hvert fall en midlertidig videreføring av driften, sier Ulriksen til E24.

Hun forteller at Retail Drift gjennom kjøpet har overtatt virksomheten i Wagno AS.

Les også Ventet seks måneder på varene – så gikk selskapet konkurs

Jobber

– Kjøper vil også, som en del av avtalen, tilby noen av de ansatte nye ansettelser. De har en intensjon om å drive videre midlertidig, og skal etter hvert vurdere hvor lenge driften skal pågå. Det er foreløpig uklart hvor lenge dette blir, og i hvilket omfang, sier Ulriksen.

De to kleskjedene har spesialisert seg på salg av herreklær, og har hatt merker som Diesel, Lindbergh, Replay, Shine Original og Jack’s.