Rundt 6.000 norske bedrifter har søkt om kontantstøtte

Antallet corona-rammede bedrifter som søker kompensasjon stiger, samme dag som ordningen ble åpnet for «alle».

LANSERTE: Kompensasjonsordningen til bedriftene ble lansert på en pressekonferanse fredag kveld. Finansminister Jan Tore Sanner (H), skattedirektør Hans Christian Holte, til høyre, og administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer. Vis mer Terje Pedersen

Publisert: Oppdatert: 20. april 2020 14:52 , Publisert: 20. april 2020 14:04

Skatteetaten har åpnet bedriftenes kompensasjonsordning for fullt mandag, og tusener har allerede søkt om kontantstøtte for å komme seg gjennom corona-krisen.

Rundt 6.000 bedrifter har i alt søkt om kontantstøtte via regjeringens nyåpnede kompensasjonsordning per klokken 12 mandag, opplyser Skatteetaten i en e-post til E24.

Søndag ble det meldt at mer enn 3.000 bedrifter hadde søkt via ordningen, noe som var opp 2.000 fra lørdag, da de første bedriftene fikk mulighet til å søke.

–Rundt halvparten av søknadene har gått gjennom de automatiske kontrollene. Dette er en andel vi regner med at blir høyere etterhvert. Av rundt halvparten av søknadene som ikke har gått gjennom så har vi gjort en manuell behandling, og noen har blitt avvist, sier skattedirektør Hans Christian Holte til E24.

Holte sier at for rundt halvparten av søknadene som avvises så er årsaken at omsetningsfallet ikke er høyt nok. En annen årsak til avslag er at støttebeløpet ender under minstebeløpet på 5.000 kroner.

– Løsningen ser ut til å fungere. Vi følger den tett og ser om vi må gjøre justeringer. Vi så blant annet at det var behov for å bedre veiledningen for de selskapene som hadde underskudd i 2019.

Kontantstøtteordningen skal hjelpe bedrifter som har hatt et stort inntektsbortfall på grunn av viruset, men som har store faste kostnader som husleie eller rentekostnader å betale.

Ordningen var i helgen utelukkende åpen for dem som er mest akutt rammet av myndighetenes tiltak, det vil si de som er blitt tvunget til å stenge ned virksomheten. Blant disse er tjenester med én til én-kontakt, som frisører, hudpleiere og tatovører.

Les også Sanner anslår at opp mot 100.000 kan søke om bedriftsstøtte

Finansminister Jan Tore Sanner anslår at opp mot 100.000 bedrifter totalt kan søke om kontantstøtte, uttalte han til E24 fredag kveld. Regnskap Norge har anslått 140.000 søkere.

Opplysningene om hvem som får tilskudd og hvor mye de får vil bli offentlig tilgjengelig og søkbart, trolig i løpet av denne uken eller neste uke.