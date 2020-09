Forbrukerrådet om feilmerkede munnbind: Kunden har krav på pengene tilbake

Slik Forbrukerrådet ser det kan kunder kreve pengene tilbake for feilmerkede munnbind, men de erkjenner at problematikken er ny for dem.

Vollvik avbildet på sitt kontor i Bergen fredag. Vis mer Alice Bratshaug (Bergens Tidende)

Publisert: Publisert: 6. september 2020 11:36

Politiet mener Idar Vollvik bevisst har feilmerket og pakket om munnbind. Tirsdag morgen ble seriegründeren pågrepet i sitt hjem. Kort tid etter ​nedla Legemiddelverket forbud mot all markedsføring og omsetning av medisinske munnbind fra Vollvik-selskapene Vovi AS, Ludo Store AS og Norske Nettbutikker AS.

Vollvik nekter straffskyld.

Flere kunder har tatt kontakt med Forbrukerrådet etter at saken ble kjent.

– Vi har fått noen henvendelser på dette. Slik vi forstår det, er ikke-medisinske munnbind solgt som medisinske. Det har forbrukerne rett til å klage på, sier jurist Caroline Skaderud i Forbrukerrådet til E24.

Hun forklarer videre at kunden har krav på munnbind som er i samsvar med det som er avtalt, og dersom det ikke kan bli levert, har kunden krav på pengene tilbake.

– Hvis man etter en skriftlig klage til butikk eller nettbutikk ikke kommer noen vei, bør man rette kravet mot banken der man betalte for munnbindene med kort. Det kalles kortreklamasjon, sier hun.

Jurist Caroline Skaderud i Forbrukerrådet. Vis mer Forbrukerrådet

Hun opplyser at forbrukerne har krav på at munnbindene er slik som markedsført, og at de skal være korrekt merket og samsvare med kravene i lovgivningen.

Les også Idar Vollvik: – Å pakke om munnbind er ikke straffbart

– Skal nok overleve

I en SMS til E24 lørdag skriver Idar Vollvik at «eventuell feil vi kan ha gjort gjelder kun de om har fått varer etter 19. august».

Han legger til at de sender e-post til alle de aktuelle kundene.

Vollvik har ikke svart på spørsmål om kundene ville få pengene tilbake, eller om de har fått noen henvendelser vedrørende refusjon.

Vollvik har tidligere uttalt at han ikke tror omsetningsforbudet ilagt Ludostore av Legemiddelverket vil føre til noe varig tap for bedriften.

– Nå har vi 5.000 produkter, og munnbind er en av dem, skal vi nok overleve uten å selge munnbind, sa Vollvik fredag.

Han poengterte likevel at selskapet har investert «utrolig mye for å komme der vi er i dag med munnbind», så tror han at omsetningsforbudet vil oppheves.

Les også Nye beslag i Vollvik-saken

– Dette er ny grunn

– Vollvik selv sier det dreier seg om «ett parti levert etter 19. august». Kan kunder likevel be om refusjon på munnbind kjøpt før denne datoen på bakgrunn av Legemiddelverkets omsetningsforbud?

– Det avgjørende er kjøpet til hver enkelt forbruker. Hvis man har fått ikke-medisinske munnbind da man skulle ha hatt medisinske, så må man klage, sier Skaderud i Forbrukerrådet.

– Forbrukeren bør ta det direkte med selger og spørre om dokumentasjon på at man har fått riktige munnbind, sier hun.

– Vollvik selv sier de har fått feil dokumentasjon fra en annen leverandør. Da kan potensielt dokumentasjonen fremlagt for kundene også være feil. Hva kan kundene gjøre da?

– Det har vi ikke gått inn på, dette er ny grunn for oss, sier Skaderud, og legger til:

– Men hvis man ikke får korrekt dokumentasjon, har man rett til å klage.

Hun forklarer at det er «ganske enkelt juridisk», ettersom forbruker har krav på det som står i avtalen, og at produktet oppfyller kravene som er stilt i lovgivningen da kjøpet ble inngått.

– Dersom produktet ikke gjør det, vil det være en mangel ved produktet. Man kan be om dokumentasjon fra selger på at varene står til markedsføringen og lovgivningen.

Her kan du lese mer om Vollvik-saken Forbrukerrådet Munnbind Idar Vollvik