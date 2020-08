Klagekøen mot Norwegian: – Renner fortsatt inn nye saker

Flere tusen kunder venter fortsatt på å få behandlet klagesaken sin mot Norwegian. – De må regne med å vente i flere hundre dager, advarer Forliksrådet.

Løftet om refusjoner i høst er en mager trøst. I hvert fall for de tusener av Norwegian-kunder som venter på å få behandlet sine klagesaker. Vis mer Hanna Kristin Hjardar

Publisert: Publisert: 29. august 2020 15:01

Allerede før virusutbruddet rammet flybransjen, hadde tusenvis sendt inn krav mot Norwegian. De dreier seg om alt fra forsinkelser til kansellerte flyvninger.

Forliksrådet har fått ekstra penger til å jobbe med å ta seg av de mange sakene.

– Det renner fortsatt inn nye saker, og det kommer relativt jevnt og mye. Mellom 300 og 500 saker per måned siden mars, sier Alexander Dey hos Namsfogden i Oslo, Bærum og Asker.

Fordi hovedkontoret til Norwegian ligger på Fornebu, er det Forliksrådet i Bærum som tar imot klagesaker fra de misfornøyde kundene. Bare i løpet av forrige uke fikk de inn 120 nye klagesaker mot selskapet.

Fredag lovet Norwegian at de coronarammede kundene får refundert reisene sine i løpet av de neste to månedene.

Samtidig forteller Alexander Dey om stadig flere klagesaker mot flyselskapet.

– Vi tror ikke at klagesakene hos oss er berørt av det Norwegian gjør nå med refusjonene. Våre saker gjelder erstatning for folk som er utsatt for forsinkelser og kanselleringer, trolig lenger tilbake i tid. Det er gjerne fly som skulle vært i luften i fjor sommer og høst, sier Dey.

Namsfogd Alexander Dey jobber for Namsfogden i Oslo. Den omfatter sekretariatet for Forliksrådet i Asker, Bærum og Oslo.

Tre dommere på minst 3.500 saker

I mai hadde forliksrådet i Bærum mellom 3.000 til 4.000 passasjerklager mot Norwegian liggende på vent. Alle disse var over tre måneder gamle. Rundt 1.500 av dem er mer enn 300 dager gamle.

Siden har lite skjedd, blant annet fordi rettsmøter ikke avholdes når dommerne har sommerferie.

– Vi håper for all del at Norwegian sørger for å tilbakebetalt til kundene som har lidd, for å si det sånn. Det bør de helst gjøre før folk mister tålmodigheten og begynner å sende over den type saker til oss, sier Dey.

Tiden det tar å få klagesaken sin ferdig avgjort tar nok både vinter og vår.

– Det er flere hundre dager i snitt. Så vi regner ikke med at man kommer til å ha greid å bearbeide og avvikle alle disse rettsmøtene før tidligst senhøsten 2021. Under forutsetning av at det ikke kommer inn veldig mange nye saker.

Ifølge Dey er det et enormt trykk for de tre dommerne som behandler klagesakene.

– Norwegian var jo et betydelig flyselskap som hadde bortimot to millioner passasjerer ved inngangen av året, så vi vil ikke ha alle disse hos oss, sier namsfogden og fortsetter;

– Her er man sikret arbeid for lang tid, og det er ikke ønskelig.

Norwegian lover refusjon

E24 har vært i kontakt med Norwegian og bedt om svar på konkrete spørsmål rundt erstatningssakene. Selskapets viser til uttalelsen konsernsjef Jacob Schram ga fredag morgen.

«Vi har stor forståelse for at mange kunder har ventet lenge og er frustrerte.

Grunnen til at dette har tatt så lang tid er det enorme antallet henvendelser vi har fått siden koronapandemien rammet oss og resten av reiselivsbransjen.

Kundesenteret vårt har jobbet kontinuerlig med å ta unna alle søknadene om refusjon, og per nå har vi refundert over fem milliarder kroner til kundene.

Det gjenstår fortsatt en del krav, men vi tar sikte på å komme i mål med de fleste av disse i løpet av september og de resterende innen utgangen av oktober.

Alle som har krav på refusjon fra oss, vil få det. Det er også viktig å huske på at vi fremdeles kansellerer flyginger som igjen genererer nye refusjonskrav, og disse vil bli behandlet løpende.»

