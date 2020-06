Vil sende atomavfall til Frankrike eller Sverige: Kan koste fire milliarder

Norge bør bruke om lag fire milliarder kroner på å behandle norsk atomavfall i Frankrike eller Sverige, ifølge en fersk rapport. – Vår generasjon må ta ansvar for å rydde opp, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Atomreaktoren på Kjeller ble stengt i 2019. Nå må Norge bli kvitt brenselet, og det kan koste milliarder. Vis mer Holm, Morten

Publisert: Publisert: 10. juni 2020 20:57

Anbefalingen og prislappen kommer frem i en fersk rapport fra Norsk nukleær dekommisjonering (NND).

Dette er et nasjonalt organ som er opprettet for å håndtere oppryddingen av 16,5 tonn brukt reaktorbrensel fra forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller. Disse ble nedlagt i 2018 og 2019.

Norge har ikke selv teknologi for å behandle slikt avfall. Materialet må lagres i hundretusener av år, men mye av det bør behandles først.

Kostnadene ved å bygge permanente underjordiske lagre til avfallet kommer i tillegg. Hva dette vil koste blir tema for kommende utredninger.

– Denne kostnaden gjelder bare behandlingen av avfallet. Den store kostnaden for å lagre dette i opptil en million år, den kommer senere, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Med et usikkerhetsspenn kan kostnadene komme opp i 5,3 milliarder kroner, ifølge NND-rapporten. Kostnadene for å behandle atomavfallet har tidligere vært anslått til rundt 3,6 milliarder kroner, ifølge Teknisk Ukeblad.

– Hvorfor er dette så dyrt?

–Materialet må fraktes til Sverige eller Frankrike, behandles der i lang tid, og så fraktes tilbake til Norge. Dette er ikke som annet avfall. Så skal vi også forhandle med aktørene om dette, så vi må komme tilbake til prisen, sier Nybø.

Næringsminister Iselin Nybø (V). Vis mer Ørn E. Borgen

Les også Opprydding av atomavfall på Kjeller kan koste over 4 milliarder kroner

– Må ta ansvar

Norge har langt mindre atomavfall enn det land med mye kjernekraft sliter med. Det må likevel behandles og lagres. Det vil koste mange milliarder kroner. Alternativet er at avfallet kan skade mennesker og miljø i hundretusener av år.

– Dette handler om at vår generasjon må ta ansvar for å rydde opp, sier Nybø.

– Er det andre reelle valg?

– Slik jeg oppfatter rapporten, så er det dette vi må gjøre hvis vi skal rydde opp. Dette er ting vi ikke kan gjøre selv, så vi må frakte det ut av landet. Hele prosessen frem til endelig lagring vil ta titalls år, sier hun.

Les på E24+ (for abonnenter) Store atomavfallsprotester i Tyskland

Anbefaler Frankrike eller Sverige

NND har nå overlevert rapporten «Begrenset konseptvalgutredning om behandling av norsk brukt reaktorbrensel» til Næringsdepartementet.

Tidligere utredninger har konkludert med at 11,5 tonn av det norske atomavfallet er kjemisk ustabilt og ikke egnet for langsiktig oppbevaring. Slikt materiale kan reagere med luft og vann, og kan være farlig i opptil én million år.

NND anbefaler at avfallet behandles enten hos franske Orano eller svenske Studsvik, og vil forhandle med begge disse. NND mener at regjeringen bør bestemme seg for hva den vil gjøre i løpet av neste år.

Nybø satser på å lande en beslutning i 2021. Rapporten skal nå kvalitetssikres før regjeringen tar stilling til videre oppfølging.

Med permanent lagring og andre utgifter er Norges lagring av gammelt atomavfall ventet å koste 20 til 21 milliarder kroner totalt, ifølge Nybø.

Den delen av behandlingen og lagringen som er anslått å koste mest, det er å lage selve oppbevaringsanlegget. Dette er en slags hvelv som skal etableres under bakken for å lagre avfallet permanent. Et slikt hvelv er i tidligere rapporter anslått å koste rundt ti milliarder.

Les også Utvalg vil sende atomavfall til Frankrike

Dette er det norske problemavfallet: Det brukte atombrenselet i Norge består av 16,5 tonn, og kan deles i fire kategorier: 10 tonn metallisk uran innkapslet i aluminium fra JEEP-I-reaktoren på Kjeller, og den første brenselsladningen som ble brukt i Haldenreaktoren

1,5 tonn uranoksid innkapslet i aluminium. Dette brenselet ble brukt i JEEP-II-reaktoren

3,6 tonn brensel av uranoksid innkapslet i zircaloy (zirkoniumlegeringer). Dette var driftsbrensel i Haldenreaktoren, etter den første ladningen

1,4 tonn eksperimentalbrensel, hovedsakelig av uranoksid innkapslet i zircaloy, men også oksider av thorium og plutonium og kapslinger av for eksempel stål, aluminium og andre legeringer Brukt brensel og annet høyradioaktivt avfall må lagres dypt under bakken slik at risikoen for mennesker og miljø er på et akseptabelt nivå i hundretusener av år. «Det vil si at deponiet må fungere til tross for blant annet istider, jordskjelv, sivilisasjonens undergang og fremveksten av en ny og primitiv menneskekultur», skriver NND i rapporten. «Flere metoder har blitt utforsket for å få til dette. Den mest utviklede løsningen er i dag å pakke høyradioaktivt avfall inn i stabile beholdere som omsluttes av tørr leire i fjellhaller 4-500 meter under bakken», skriver NND. Vis mer vg-expand-down

Vil ikke belaste kommende generasjoner

Ifølge NND bør Norge velge kjemisk stabilisering av atomavfallet, selv om dette koster mye penger. Alternativet er å ikke behandle det, eller kun behandle det mekanisk.

«Å satse på ingen kjemisk behandling er uklokt av både sikkerhetshensyn og av hensyn til fremtidige generasjoner», skriver NND i rapporten.

«Å deponere kjemisk ustabilt brensel er i strid med en konservativ tolkning av retningslinjer fra IAEA. Derfor er midlertidig lagring eneste mulighet, dersom man ikke gjennomfører kjemisk stabilisering», skriver NND.

Det å lagre atomavfall midlertidig strider med atomenergibyrået IAEAs prinsipper om at man ikke bør gi fremtidens generasjoner «utilbørlige byrder», påpeker NND.

Skal avfallet lagres midlertidig, må det i så fall kombineres med tiltak som sikrer den nødvendige kompetansen og finansieringen til en eventuell varig løsning, skriver organet i rapporten.

Norges naboland Sverige skal lagre 12.000 tonn atomavfall, og det hadde trolig vært kostnadseffektivt å lagre det norske avfallet der. Men inntil videre forbyr både finsk og svensk lov å ta imot utenlandsk atomavfall, ifølge NND.

– Er det ingen håp om å få dem til å ta vårt også?

– Det internasjonale regelverket tilsier at alle land skal håndtere sitt eget atomavfall, sier Nybø.

Les også Atomavfall - en alvorlig hodepine for USA

Slik kan det gjøres

NND trekker frem at atombrenselet kan stabiliseres kjemisk ved å reprosessere det hos det franske selskapet Orano, eller ved å oksidere metallisk uran hos svenske Studsvik. Den franske løsningen er mer teknologisk moden.

Rundt 16 tonn av avfallet skal kunne reprosesseres hos Orano. Rundt 500 kilo er stabilt og kan pakkes i stålbeholdere som vakuumtørkes og fylles med helium for å unngå rust, ifølge NND.

Studsvik skal kunne oksidere rundt 10 tonn med metallisk uran, skifte ut aluminiumskapslingen på 1,5 tonn avfall med mer stabilt materiale, og pakke inn de fem siste tonnene i beholdere av rustfritt stål, som vakuumtørkes og fylles med helium, påpeker NND.