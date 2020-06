Restaurantkonsern under konkursbeskyttelse: Rekonstruktør mener restauranter må legges ned

Et av Norges største restaurantkonsern sier tøffe forhandlinger med gårdeiere ble nådestøtet. Selskapet har mellom 60–70 millioner i gjeld, anslår rekonstruktøren.

Dilla Holding eier blant annet rettighetene til Jamie’s Italian på Aker Brygge. Vis mer Sindre Hopland

– Vi har lenge prøvd å forhandle med våre gårdeiere, uten hell. Husleie er en av våre største utgiftsposter, dessverre har vi ikke møtt velvilje hos gårdeiere for levelig løsning for oss, sier Kawal Kahlon, eier og regionsjef i Dilla Holding i en melding til E24.

Han og brødrene har siden begynnelsen av 90-tallet bygget opp et av landets største restaurantkonserner med over 300 millioner i omsetning.

– Vi ser derfor ingen annen utvei enn den nye rekonstruksjonsloven, sier Kahlon.

Dilla Holding som blant eier de norske Jamie’s Italian-franchisene og restauranter som Big Horn Steakhouse i Bergen og Bar Sushi Tjuvholmen, var første selskap til å søke om konkursbeskyttelse under nye regler som skal hindre at selskaper må slå seg konkurs.

Restaurantbransjen er en av de hardest rammede i coronakrisen, og siden nedstengningen har 137 spisesteder gått konkurs.

Må nok legge ned restauranter

Dilla Holding skriver til E24 at restaurantene vil holde åpent som vanlig gjennom rekonstruksjonen, men den oppnevnte rekonstruktøren, advokat Jon Erling Skjørshammer, som er også er en svært erfaren bostyrer, tror likevel det går mot stenging av enkelte spisesteder.

– Man nok ikke beholde alle spisestedene, sier han og fortsetter:

– Dilla er et stort restaurantselskap med mange serveringssteder som har fått coronakrisen midt i fleisen, og vi tror selskapet har både overlevelsesevne og muligheter.

– Vet du hvilke restauranter man vurderer å stenge?

– Ja det vet jeg, men det ønsker jeg ikke å si noe om, sier Skjørshammer.

Rekonstruktøren sier man «nærmer seg sakte» en løsning, men at man mangler noen siste biter på plass. Han håper prosessen kan gjennomføres på rundt tre måneder.

Trenger redusert husleie

Dilla skriver til E24 at rammevilkårene rundt restaurantdrift bør endres, ettersom omsetningssvikten som følge av coronaviruset er stor, og at ringvirkningene vil påvirker bransjen også lenge etter krisen er over.

– Det er umulig for oss å drifte på samme måte som da kontraktene våre ble skrevet, sier Kahlon som mener husleien må reduseres.

Årsaken til at rekonstruktør Skjørshammer tror man vil finne en løsning er at Dilla har flere verdifulle eiendeler som kan brukes til å betale en form for utbytte til kreditorene, men så langt i rekonstruksjonsprosessen har man ikke kommet enda.

Til sammen anslår Skjørshammer at Dilla Holding har en gjeld på 60–70 millioner kroner, og bemerker at det kommer det en rekke betingede avgifter i tillegg, som for eksempel terminering av kontrakter.

Gårdeier: Vil ikke sette ned leien

En av gårdeierne som er involvert i prosessen er Øie Eiendomsutvikling, som leier ut til Dilla Holding på Grünerløkka i Oslo.

Per Berg som er partner i selskapet sier rekonstruksjonsprosessen har vært god, men at det er litt tidlig å konkludere med noe.

– Har dere vurdert å sette ned leien, slik Dilla ønsker?

– Nei, vi har ikke det, sier Berg.

Samtidig sier daglig leder i Øie, Ronny Engebretsen, at det er flere forhold som kan justeres i en slik prosess, ikke bare leiepriser, men også andre bestillinger.

– Hvordan føler du denne nye rekonstruksjonsprosessen fungerer?

– Det er vanskelig å si når man ikke vet utfallet av prosessen vi står i, men det kan virke som at utleierne har fått en svekket posisjon i forhold til leietagerne. Samtidig har jo dette kommet som følge av coronakrisen, det var jo ingen som hadde sett for seg at dette skulle oppstå, sier Ingebrigtsen.

