Konkurransetilsynet følger med på munnbindprisene – vil ikke sette pristak

Prisene på munnbind har skutt i være den siste tiden. Det har fått Konkurransetilsynet til å følge med, men konkurransedirektøren advarer mot å regulere prisene.

Konkurransedirektør Lars Sørgard sier deres etterforskningsavdeling følger med på flere produkter og prisen på dem under coronakrisen. Munnbind er et av disse produktene. Vis mer Marit Hommedal

Publisert: Oppdatert: 7. august 2020 19:13 , Publisert: 7. august 2020 19:03

– Jeg kan ikke si nøyaktig hvem vi ser på eller hvor lenge vi har overvåket prisene på munnbind, men vi har kartlagt dette markedet en stund nå, sier konkurransedirektør Lars Sørgard til E24.

De siste dagene har apotekene solgt munnbind som aldri før etter signaler fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om at det kan komme råd angående munnbind i tiden fremover.

Det er etterforskningsavdelingen i Konkurransetilsynet som har ansvar for overvåkningen av prisene, men så langt har ikke tilsynet sett grunn til å gripe inn, til tross for at prisene har steget.

Tilsynet har mulighet til å kontrollere og sette makspriser på produkter ved å iverksette det som kalles pristiltaksloven, men dette skjer ikke ofte, ifølge Sørgard:

– Det må en spesiell situasjon til for at vi går inn og setter en maksimalpris. Det ble sist gjort for hotellpriser under OL i Lillehammer.

Avhengig av internasjonal produksjon

Sørgard forstår at folk stiller spørsmål ved de stigende prisene for munnbind, men mener det er flere gode grunner til at man ikke skal gripe inn i markedet.

I et lite land som Norge kan man ikke belage seg bare på nasjonal produksjon av produkter som munnbind, og er avhengig av produksjon i utlandet også.

– Hvis vi hadde gått inn og satt en lav maksimalpris på for eksempel fem kroner, så kan det være at prisen i det internasjonale markedet er på 10 kroner. Det gjør igjen at importører ikke tjener noe på å selge munnbind i Norge, med andre ord så regulerer man seg til null munnbind, og det er jo det verste som kan skje, sier Sørgard.

– Har coronasituasjonen gjort at man må bruke mer ressurser på å overvåke priser?

– Vi har ikke sett noe økning i priser, men vi opplever store variasjoner i prisene. Vi følger nøye med og vurderer fortløpende tiltak, sier Sørgard som ikke vil røpe hvilke andre produkter tilsynet overvåker om dagen.

Fremdeles mulig å kjøpe til grei pris

Sørgard sier deres overvåkning viser at enkeltselskaper tar en høy pris for munnbind, men at årvåkne forbrukere fremdeles kan finne munnbind til langt lavere priser enn de dyreste tilbyderne.

Hos Boots apotek koster en pakke med 50 munnbind 745 kroner. I januar solgte apotekkjeden et lignende produkt til 100 kroner.

Apotek1 opplyste til VG i april at en 100-pakning med munnbind kostet omtrent 180 kroner før coronakrisen. I dag koster et tilsvarende produkt 740 kroner – med halvparten så mange munnbind i pakken.

Så lenge prisene spriker mener ikke Konkurransetilsynet det er grunn til å gripe inn, og hadde man satt prisen på munnbind til det den var for ett år siden, tror ikke konkurransedirektøren at det hadde vært mulig å importere nok munnbind til landet.

Sørgard forklarer at tilsynet også er observante på mulig ulovlig prissamarbeid mellom selskapene som selger munnbind, og er klare til å gripe inn om noe slikt skulle oppdages.

Foreslo blå resept

Fredag gikk SVs stortingsrepresentant,, ut og var bekymret for at de høye prisene for munnbind ville ramme de svakeste i samfunnet, og mener en løsning kan være at staten tar mer ansvar:

– Det hadde gått an å gi økonomisk ytelse til det, eller legge det inn i blåreseptordningen – men det kan være tungvint, sier Andersen.

Med en blå resept dekker staten deler av utgiftene til legemidler og medisinsk forbruksmateriell, og den må skrives ut av en lege.

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson på Stortinget for Høyre, tror ikke det kommer et tilbud om gratis munnbind ennå. Han tror heller ikke munnbind på blå resept er den beste løsningen.

– Det er en sånn type løsning man må finne, men det vil legge et stort press på norske leger. Så hvis det skulle bli aktuelt, må man nok finne en mer smidig måte å gjøre det på, sier Stensland.

