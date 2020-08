Polarn O. Pyret halverer antall butikker – sier opp 40

Kjeden for barneklær innrømmer overetablering og går fra 21 til 11 butikker. 40 ansatte mister jobben.

REKONSTRUKSJON: Coronaviruset har fremskyndet den svenske kjedens toårsplan for Norge. Vis mer RNB Retail and Brands

Publisert: Publisert: 5. august 2020 18:57

Kleskjeden Polarn O. Pyret var det andre av nå totalt syv selskaper som har tatt i bruk den nye, midlertidige ordningen om rekonstruksjon, en form for konkursbeskyttelse som ble innført for å avhjelpe bedrifter som er rammet av coronakrisen.

To måneder inn i rekonstruksjonen forteller international retail director Åse Tosterud at de nå har lagt frem et forslag for kreditorene. Dette har kreditorene frem til 17. august med å ta stilling til.

– Dette forslaget sørger for at kreditorene får bedre dekning gjennom rekonstruksjon enn de ville gjort gjennom en konkurs, sier Tosterud.

I tillegg til å skylde penger til det offentlige, består selskapets kreditorer av blant annet Helthjem Netthandel og Olav Thon-Gruppen.

– Trist med færre butikker

Åse Tosterud forteller at Polarn O. Pyret, som først og fremst er kjent for barneklær, har blitt nødt til å gjennomføre deres toårsplan på bare to måneder som følge av coronaviruset.

– Det er et usikkert marked med stor uvisshet knyttet til fremtidens handlevaner. Vi tror covid-19 fører til en endring i retning mer netthandel også på lang sikt, sier hun.

Rekonstruksjonen innebærer en betydelig reduksjon i antall butikker. 10 stenges mens 11 beholdes.

– Det er trist at det blir færre butikker, men vi tror at dette er et viktig tiltak for å sikre lønnsom drift, sier Tosterud.

– Tidligere kunne man ha flere butikker i ett distrikt, men i takt med at kunder legger igjen mer penger på netthandel, så behøver man ikke fire butikker innenfor et kvarters kjøretur. Man kan vel si at vi har hatt en viss overetablering.

Tosterud forteller at en del ansatte overføres til andre enheter, men at det ikke er mulig å finne plass til alle. 40 ansatte er dermed sagt opp.

Strengere krav til hver butikk

Den nye ordningen med rekonstruksjon betyr i praksis at et selskap får en rettslig ramme for gjeldsforhandling med kreditorene, enten frivillig eller tvunget, for å unngå at den som skylder penger går konkurs.

– Hadde ikke denne ordningen kommet, måtte vi forsøkt på det som heter gjeldsforhandlinger. Jeg er glad for at rekonstruksjonsordningen ble opprettet. Det er mer ryddig og ordentlig overfor partnerne våre, som er gårdeiere, og vi har fått tilbakemelding på at det er positivt at vi tar denne jobben fremfor å slå oss konkurs, sier Tosterud.

Forutsatt at kreditorene aksepterer forslaget de har lagt frem, tror hun at Polarn O. Pyret nå skal være godt rustet til videre drift.

– Vi tror vi er styrket for det som er blitt et langt mer usikkert marked. Vi har økt kravene for hvor mye en butikk skal tåle av omsetningstap og beholder nå de mest lønnsomme butikkene.

Lanserer i Tyskland og Sveits

Det svenske barneklærmerket opplever imidlertid i større grad medgang internasjonalt.

Mandag denne uken skrev Market.se at selskapet skal satse i nye markeder.

De lanserer netthandel i Tyskland og inngår en masterfranchise-avtale i Sveits.

Neste steg kan bli fysiske butikker, sier fungerende administrerende direktør Johan Munck til avisen.

– Vi ser stor interesse for Polarn O. Pyret på internasjonale markeder og vi er overbevist om at vi har potensial til å vokse ytterligere, sier han.