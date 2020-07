Undersøkelse: 2,2 millioner tyskere vurderer norgesferie

Norge er mer attraktivt som reisemål for tyskere i sommer enn både Nederland og Danmark, ifølge en undersøkelse gjennomført for Innovasjon Norge.

Kjosfossen i Aurland kommune der Flåmsbana gjør et stopp. Vis mer Sara Johannessen / NTB scanpix

NTB

Publisert: Publisert: 9. juli 2020 05:45

I spørreundersøkelsen kommer det fram at nesten 2,2 millioner tyskere enten planlegger eller vurderer å reise til Norge i sommer, skriver Dagens Næringsliv.

Det gjør Norge nesten like attraktivt som Frankrike og Spania, og mer populært enn Nederland og Danmark.

Muligheten for norsk reiseliv forutsetter naturlig nok at grensene åpnes, men reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge poengterer at mange tyskere har sen sommerferie, og at sesongen kan forlenges utover i september.

Grunnet kutt har Innovasjon Norge begrenset med midler til å drive markedsføring.

– Vi har en plan for grenseåpningen. Men det blir ikke massivt ettersom vi har mindre penger enn i fjor, sier hun.

Det dreier seg om rundt 1 million kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

På en pressekonferanse førstkommende fredag vil statsminister Erna Solberg (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) legge fram oppdatert informasjon om reising.