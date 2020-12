Sjøfartsdirektoratet snur: Gir Boreal midlertidig seilingstillatelse

Etter at passasjerer og hundrevis av tonn med laks ble stående fergefast snur Sjøfartsdirektoratet og gir Boreal lov til å seile på et midlertidig sertifikat.

Kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet opplyser at Boreal nå får lov til å seile igjen.

– Nå har vi akseptert den planen for oppfølging som rederiet har kommet med, sier han til E24.

Aarhus opplyser at Boreal har fått et midlertidig sertifikat. Dette gjelder i tre måneder og gir rederiet tid til å følge opp planen og revisjonen.

– Viktig å finne en løsning

Tidligere onsdag ble alle Boreals ferger stanset og beordret til kai, totalt 41 ferger og hurtigbåter, hvilket rammet både lokalsamfunn og sjømatnæringen.

Boreal har ferger og hurtigbåter i Nordland, Finnmark, Møre og Romsdal, Rogaland og Vestland.

Årsaken var at Sjøfartsdirektoratet hadde funnet «alvorlige avvik» etter en såkalt tilleggsrevisjon.

Men nå har altså direktoratet snudd.

– Det var viktig for oss å finne en løsning, sier Aarhus, som også understreker fokuset på sikkerhet.

Det var klart tidligere onsdag kveld at det kunne være mulig å sikre en midlertidig avtale.

– Hvis de kommer med en plan for eksempel i kveld, og vi godkjenner denne planen, kan de få en midlertidig tillatelse i tre måneder, sa Aarhus tidligere onsdag kveld.

Fergefast

Fergestoppen fikk konsekvenser for flere.

Hundrevis av tonn med laks sto bom fast, og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen ba Sjøfartsdirektoratet sikre samfunnskritisk matproduksjon.

I tillegg ble en rekke passasjerer rammet da Sjøfartsdirektoratet onsdag ettermiddag ga rederiet seilingsnekt.

Mirjam Ydstebø bor på Kvitsøy utenfor Stavanger, og var en av mange som onsdag ettermiddag sto igjen på fergekaia uten å vite hva som foregikk.

– Vi fikk bare beskjed om at fergen ikke skulle gå, og at vi måtte følge med på Boreals nettsider, men der sto det ingenting, sier hun på telefon til E24.

Selv var hun bekymret for at noe var skjedd med mannskapet, for hun var ikke klar over at alle Boreals ferger var stanset.

– Det er dramatisk for alle de som pendler her på øya hvis dette blir langvarig. Vi er en helt fergeavhengig øykommune, sier hun.

