Julerushet på Vinmonopolet er i gang: – Salget i desember vil bli historisk

Nordmenn har allerede startet med juleshoppingen på Vinmonopolet, og med stengt grensehandel og taxfree, forventes det rekordtall denne julen.

REKORDJUL: Det ligger an til tidenes salg for Vinmonopolet. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

I Oslo har julehandelen allerede startet, og fredag ettermiddag stod flere «tørste» nordmenn i kø utenfor Vinmonopolet på Grünerløkka.

Administrerende direktør i Vinmonopolet, Elisabeth Hunter, mener dette kan være et tegn på at folk har lyttet til oppfordringene deres til å unngå handel under julerushet.

– Vi har oppfordret kundene våre til å handle tidligere i år, og i tillegg komme tidlig i uken og tidlig på dagen for å unngå kø, sier hun.

Tall som Vinmonopolet har samlet inn viser også at flere kunder har valgt å starte tidlig med julehandelen.

Historisk

Hittil i desember har de hatt 1,4 millioner kunder på landsbasis, sammenliknet med 1,1 millioner kunder under samme tid i fjor.

Dette tilsvarer en vekst på 28 prosent så langt i desember.

– Salget i desember vil bli historisk for Vinmonopolet, grunnet stengte grenser og ingen taxfreehandel, forteller Hunter.

Hun påpeker at det vanligvis er de to siste ukene før julaften som er de mest hektiske ukene på Vinmonopolet, og at lille julaften desidert er den mest travle dagen i året.

Derfor oppfordrer kunder til å høre på Vinmonopolets anbefalinger om å ikke utsette julehandelen til 23. desember.

– Det er vanskelig å si hvordan de neste to ukene vil se ut. Selv om flere kunder har vært innom, er vi jo ikke sikre på om de har gjort unna hele julehandelen, sier hun.

Slik så det ut utenfor Vinmonopolet på Grünerløkka fredag ettermiddag. Vis mer byoutline Fabian Skalleberg Nilsen

– Aldri hatt flere varer på lager

Selv om grensehandelen har fått en bråstopp og taxfree er stengt, melder den administrerende direktøren at kunder ikke skal bekymre seg over å ikke få nok varer til jul.

– Vi har aldri hatt så mange varer på lager som det vi har nå, sier hun.

Opplever de derimot at kundene hoper seg opp de siste dagene før julaften, kan det oppstå situasjoner der varer kan bli utsolgt.

– Det er derfor ekstra viktig at kundene handler tidlig dersom de skal sikre seg favorittvarene sine til jul.

Vektere utenfor butikkene passer på at kunder i kø holder avstand og overholder smittevernregler. Vis mer byoutline Fabian Skalleberg Nilsen

Nytt tiltak på plass i juletider

I tillegg til oppfordring til tidlig handel, har vinmonopolet plassert vektere ved inngangen til deres butikker, for å passe på avstand mellom kunder, og antall kunder inne i butikken.

Samtidig har Vinmonopolet nylig lansert et «trafikklys» i sin app og på deres nettsider.

Dette er et nytt tiltak som skal hjelpe kundene med å kartlegge når det er minst folk i butikken, så de unngår lange køer under julehandelen.

– Vi har vært veldig spente på hva kundene synes om denne ordningen, og hittil har vi bare fått positive tilbakemeldinger, forteller Hunter.

Videre påpeker hun at det blir raskt kø på noen av de store butikkene i Oslo, som Grünerløkka, og anbefaler derfor kunder å trekke seg mot butikker som normalt har mindre kø.

Hadde vært krevende å utvide åpningstiden

Onsdag morgen foreslo FHI utvidet åpningstid for butikker og Vinmonopolet frem mot jul, for å hindre storhandling og press på butikkene.

Helseminister Bent Høie mente derimot at dette ikke ville la seg gjøre.

– Det som eventuelt hadde vært aktuelt er å holde butikkene åpne den 27. desember i tillegg. For Vinmonopolet er åpningstidene regulert i lov, så det lar seg ikke endre, forklarte Høie.

Vinmonopolet-sjefen er enig med helseministeren, og peker på et større press for butikkene dersom åpningstiden skulle bli utvidet.

– Vi har planlagt bemanningen i juletidene helt siden august, og det hadde vært ekstra krevende å endre disse nå, sier hun.

Samtidig mener hun har Vinmonopolet har klart å overholde smitteverntiltakene innenfor normale åpningstider, og at de derfor heller ikke trenger noen flere tiltak.

