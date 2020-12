Avinor lyser ut taxfree-kontrakt til 30 milliarder

Avinor leter etter en ny samarbeidspartner som vil drifte flyplassenes tax-free butikker fra 2023 til 2027.

I en pressemelding etterlyser Avinor en ny samarbeidspartner. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det kommer frem i en pressemelding fra Avinor.

– Vi har vært svært fornøyd med dagens driver Travel Retail Norway. Nå ønsker vi å gå ut i det internasjonale markedet for å sikre at vi framover får de beste betingelsene og de beste butikkene, sier konserndirektør for kommersielt område Joachim Lupnaav Johnsen i Avinor.

Den 11. januar 2021 blir det mulig å delta i tilbudskonkurransen.

Dette gjelder drift av alle butikkene ved flyplassene i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Ålesund, Tromsø, Bodø, Harstad/Narvik, Molde og Kristiansund.

Verdien av kontrakten estimeres til rundt 30 milliarder kroner. Dette gjelder for hele kontraktsperioden, som strekker seg fra 2023 til 2027.

– Ved å samarbeide med verdens beste og mest effektive operatører, sikrer vi et økonomisk grunnlag som gjør at vi kan utføre vårt samfunnsoppdrag og drifte vårt flyplassnettverk også i årene som kommer, sier Johnsen i pressemeldingen.