Frykter stengt grense gir «timeout»: – Nå begynner situasjonen å bli prekær

Da Norge stengte grensene 29. januar, advarte industrien om alvorlige konsekvenser hvis det varte mer enn to uker. Krisen rykker nærmere, sier de nå.

Verft og annen industri har strukket oppholdet til utenlandske arbeidere som var i landet da Norge stengte ned. Nå må de skiftes ut.

– Så langt har vi klart å holde hjulene noenlunde i gang, ved å strekke oppholdet til de som var i landet da grensene stengte, forteller direktør Anders Straumsheim ved Fosen Yard i Rissa i Trøndelag.

I slutten av januar stengte Norge grensen for alle – med noen få, strenge unntak. Verftene var blant dem som fryktet konsekvensene. Mange av dem er avhengige av utenlandske utstyrsleverandører, servicefolk, spesialarbeidere, samt øvrige innleide arbeidere fra land i Europa.

Mange arbeidere som var i Norge i januar må nå skiftes ut. Dermed risikerer verft å stå uten nødvendige folk.

– Situasjonen begynner å bli prekær. Vi har tøyd det så langt vi har kunnet, sier Straumsheim.

Fosen Yard er i gang med å ferdigstille denne passasjerfergen. Det arbeidet kan bli forsinket, dersom verftet ikke får inn nye grupper av innleid arbeidskraft fra utlandet.

Mener industrien må få særlig hensyn

Bedriftene og arbeiderne fant kriseløsninger. Men de varer sjeldent lenge, sier Knut E. Sunde. Han er bransje- og industripolitisk direktør i interesseorganisasjonen Norsk Industri.

– Det betyr ikke at advarselen var en bløff. Nå vil mange hjem, særlig i forbindelse med påsken. Da kan de ikke komme tilbake.

Aftenposten har tidligere omtalt hvordan en SMS fra Sunde var sentral da regjeringen i fjor ga unntak i karantenereglene for utenlandske arbeidstakere, men disse unntakene gjelder ikke lenger.

Smitteverntiltak har gitt helt eller delvis stopp for blant annet serveringsbransjen og reiseliv. Sunde mener industrien kan ikke sammenlignes med andre bransjer.

– Med all respekt vil en kaffe latte-sjappe komme tilbake 2,5 sekunder etter at den har åpnet opp igjen. Kundegrunnlaget er til stede når folk får lov til å komme. For en bedrift som konkurrerer internasjonalt, er ikke kundegrunnlaget til stede på samme måte om den må stenge.

Åpningen som kom for samfunnskritisk personell og spesialister, unntak for pendlere fra Sverige og fleksibilitet hos innleid arbeidskraft, har hjulpet med å holde tannhjulene gående, sier Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Blir det «timeout» for industrien, kan kunder som ikke på død og liv må handle i Norge flytte ordren til et annet land, er Sundes frykt.

– Alle vestlige land har vektlagt flyt for eksport og import, og det er grunnen til at industrien har gått brukbart. Her har Norges lyktes bra.

Bedre enn fryktet

Ikke bare verftene skrudde på alarmklokkene 29. januar. Med skreifisket på trappene, ble grensene stengt på et kritisk tidspunkt for fiskeriene.

Det har gått bedre enn fryktet, totalt sett.

– Enkelte selskaper har ikke den kapasiteten som var planlagt. Dette har likevel stort sett gått bra, fordi innsiget av torsk har kommet sent. Mengden av fisk har også vært mindre, sier Sverre Johansen, direktør for industri og handel i bransjeforeningen Sjømat Norge.

– Dette har gitt fiskemottakene tid til å finne andre løsninger, legger han til.

Kan bli forsinkelser og økte kostnader

På Fosen Yard er de nå i full gang med å ferdigstille en passasjerferge til rederiet Siem Group.

– Det går med mye tid og ressurser på å få inn folk. Får vi det ikke til, kan konsekvensene bli store.

200–250 personer jobber med fergen, inklusive egne ansatte. Ifølge Straumsheim skulle det ideelt sett vært nærmere 200 til. For få folk fører til store forsinkelser, og i neste omgang økte kostnader. Straumsheim utelukker ikke full stans om situasjonen vedvarer.

– Vi er en hjørnesteinsbedrift med 150 faste ansatte, samt mange underleverandører som tilhører regionen. For å sikre disse arbeidsplassene er vi helt avhengig av en normalisert samhandling med de fleste land i Europa.

– Om situasjonene vedvarer over lengre tid kan arbeidsplasser i verste fall være i fare, legger han til.

Beskrivelsen til Straumsheim hos Fosen Yard bekreftes i stor grad av andre verft. Det er de neste ukene grensestengingen får konsekvenser.

– Hvis vi ikke får rotert og får inn nye, så vil ting stoppe opp. Konsekvensen blir forsinkelser og økte kostnader, sier direktør Kjetil Bollestad ved Green Yard Kleven i Ulsteinvik.

Regjeringen: Smitte er hovedprioritet

Gode karanteneregler har vært effektive for å hindre smitte, og industrien er villig til å gjøre nye grep, sier Sunde.

– Derfor er det interessant med konkrete analyser av hva man kan gjøre. Debatten er preget av mye synsing, ideologi og frykt.

Regjeringen gjør løpende vurderinger av smittesituasjonen, der behovet for utenlandsk arbeidskraft er et av mange hensyn de har med i vurderingene, sier statssekretær Lars Jacob Hiim (H).

– Samtidig har vi innført en rekke kontrolltiltak og strammet inn på tiltakene, som for eksempel at langt flere må på karantenehotell. Det vil kunne føre til at flere vil kunne komme og jobbe i Norge på en smittevernmessig god måte.

Smittetrenden i store deler av Europa er igjen økende, etter en nedadgående kurve etter nyttår. Vurderingene om grensene må sees i lys av dette, sier Hiim.

– Akkurat nå opplever vi en økende smitte av muterte virus. Vår hovedprioritet er å slå ned den smitten.