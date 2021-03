Foto: Siv Dolmen Finansmennene sluttet å klappe henne på hodet da de fikk visittkortet hennes

Når kollegene lurte på om hun i det hele tatt hadde noe i stillingen sin å gjøre, svarte Thina Saltvedt med å jobbe enda hardere. Nå mener hun «guttastemningen» er på vei ut av finansbransjen.

– Jeg husker at folk internt spurte meg om hvordan i all verden jeg kunne få denne jobben. Det var koselig, sier Thina Saltvedt sarkastisk.

Den profilerte tidligere oljeanalytikeren, nå sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, minnes tiden som ung kvinne i finansbransjen.

Hvordan hun som regel fikk kommentarer på utseende fremfor innhold når hun holdt foredrag. Og om hvordan pipen fikk en litt annen lyd da mennene som klappet henne på hodet eller antydet at hun var på scenen mest som en slags kvinne-raritet, fikk visittkortet hennes.

– Jaså, så du har doktorgrad og, du.

Saltvedt imiterer en av mennene som raskt endret tonen sin med visittkortet i hånden.

– Da var det slutt på klapping på hodet og kommentarene om hvordan jeg så ut, sier hun i ukens episode av E24s podkast Voksenpoeng.

Hør hele intervjuet der du vanligvis finner dine podkaster, eller i spilleren under.

Skulle bli ballettdanser

Er du på et arrangement som dreier seg om finans og lurer på hvordan du finner Thina Saltvedt, er løsningen enkel: Se etter en fargeklatt blant alle de mørke dressene. Gjerne en rosa fargeklatt.

Hun har aldri villet prøve å forsvinne i mengden av menn ved å kle seg som dem. Saltvedt er alltid elegant kledd, men aldri grå.

– Det var litt noe jeg måtte gjøre, for det var det jeg følte meg trygg og komfortabel i. Hvis jeg ikke kunne bli godtatt som den jeg var, ville jeg aldri trives i jobben, så jeg var litt sta på det, sier hun.

Det kommer også godt med at hun liker å synes, er komfortabel med å ha alles øyne på seg. Som ung ville hun helst bli ballettdanser – faktisk var det første året på økonomistudiet bare tenkt som noe å gjøre mens hun ventet på å komme inn på en ballettskole.

Underveis fant hun ut at hun kanskje ikke var helt på nivå med Ingrid Lorentzen, men at tall var mer tingen. Hun har tatt med seg noen triks fra ballett til finans.

– Man skal ikke se i gulvet, ha blikkontakt med publikum. Så er det morsomt det der med å ikke bare bruke stemmen, men effekter for å uttrykke noe – uten at man skal gå helt inn i dansesteg, sier Saltvedt.

Pauseåret innenfor økonomi ble heller en bachelorgrad, før hun tok mastergrad og doktorgrad i Storbritannia. Hun elsker å «nørde», grave seg helt ned i en problemstilling. Med tom lommebok flyttet hun hjem til Norge, og fikk jobb i Norges Bank.

– Det var en fin overgang, for der er det litt nerdete – ikke noe vondt om det!

Beskyldt for å starte finanskrisen

Nerdingen fortsatte i ulike avdelinger i Nordea. Da hun etter hvert fikk jobb som oljeanalytiker, kunne hun ingenting om olje. Hun måtte pent sette seg ned og lese seg opp på alt fra hvordan markedet hang sammen til oljens historie i verden og Norge.

– Helt herlig, sier Saltvedt om en ny sjanse til å grave seg ned i et tema, finne ut alt om det.

Bla i galleriet eller følg Voksenpoeng_med_Nora på Instagram for å lese skoledagboken til Thina Saltvedt.

Bare tre uker inn i jobben begynte avisene å ringe for kommentarer om oljemarkedet.

– Jeg skal ikke si at jeg følte meg trygg i det hele tatt. Den første telefonen var sånn «wææ», rive seg i håret og hvordan i all verden skal jeg svare på det. Svarene mine ble nok deretter i starten, men etter hvert som man leste mer ble man tryggere og så de større sammenhengene. Så det var bare å kaste seg ut i det, sier Saltvedt.

Selv om arbeidsgiveren hennes hadde tillit til henne, var det altså ikke alle i bransjen som møtte den unge analytikeren med like åpne armer.

Det møtte hun med å jobbe enda hardere, bevise at hun var like god eller bedre enn gutta. Mens hun ble mer profilert, ble også kritikken merkeligere

– Den rareste opplevelsen var en som beskyldte meg for å stå bak finanskrisen. Det var ganske ubehagelig da det sto på, for det var ikke noen som tilkjennegjorte hvem de var. Men det var noen som ringte og sendte meldinger, den type ting, sier Saltvedt og ler av å tenke tilbake på det.

– Det er klart at hvis noen tror at jeg, en ung dame fra Norge, står bak en verdens finanskrise, da burde man kanskje føle seg mer beæret enn noe annet, sier hun.

Forundret over mediene

Mens avisene ringte og ringte om oljepriser, ble Saltvedt bedre kjent i Norge. Mediene ble også interessert i henne som person.

Og de ville gjerne vite mer om privatlivet. I 2014 fikk et Dagbladet-intervju med henne tittelen «Hun har hverken bil, mann, barn eller egen leilighet».

– Ville det flydd i dag?

– Det håper jeg ikke.

Hun ble mer forundret over vinklingene enn sint. Selv er hun ikke så opptatt av om andre har hus, bil eller båt.

– Det er den delen jeg liker minst å snakke om, vi brukte kanskje 10 minutter av et en og en halv times langt intervju på det. Var det det som skulle bli overskriften når omtrent 90 prosent av intervjuet dreiet seg om det faglige og om utdannelse, spør Saltvedt seg.

Hun føler ikke at hun har ofret noe for å bli en av de beste i egen bransje, men er klar på at finansbransjen ikke er ferdige med å jobbe for at flere kvinner skal finne seg til rette der. Og at det i stor grad handler om å legge til rette for familieliv.

– Det er klart det er en utfordring hvis man skal ha familieliv og jobbe på den måten. Jeg hadde nok måttet trappe ned betraktelig hvis jeg skulle kombinere det. Så jeg har vel kanskje gjort et valg, da, at jeg har jobbet mer enn jeg har satset på et familieliv.

– Men det hadde vært lettere nå?

– Ja, det tenker jeg. Endringene begynner å komme, flere løsninger for at man kan få mer fleksible dager og permisjon. Man kan være med i kundemøter hjemmefra. Så man ikke mister posisjonen man hadde, sier Saltvedt og sikter til at et av de store problemene i bransjen har vært at man gjerne mister kundeporteføljen mens man er i foreldrepermisjon, noe som har rammet kvinner i større grad enn menn.

– Et dinosaurkonsept

Saltvedt håper flere unge, og spesielt kvinner, finner veien inn i finans fremover. Hun understreker at bransjen er langt fra slik den fremstilles i filmer hvor masse menn sitter på et meglerbord og skriker til hverandre – eller som i NRK-serien Exit, for den saks skyld.

Det er mange muligheter man ikke oppdager før man er inne i bransjen, mener hun, og råder ferske i finans til å stille mange spørsmål.

– Prøv å sette deg inn i hva som foregår, ikke bare jobben du skal gjøre. Gjør deg litt kjent med bedriften, hvem som jobber i der og hvilke funksjoner de ulike har. Folk elsker å snakke om jobben sin, stort sett.

– Og ikke gi opp. Man kan føle seg liten og at ting er litt skumle, men ikke vær redd for å si meningen din, sier Saltvedt.

Hun råder også unge kvinner til å overse eventuelle gutteklubber på jobb.

– Det er et dinosaurkonsept, så det ville jeg ikke brukt mye tid på. Prøv heller bygge opp et nettverk dem, for gamle gutteklubber har ingenting i fremtidens finans å gjøre.